تخفيضات جديدة للجوية الجزائرية في عدّة رحلات دولية

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية يوم الأربعاء، عرضا جديدا يتضمّن تخفيضات هامّة في أسعار التذاكر باتجاه عدّة وجهات دولية.

العرض صالح للرحلات المبرمجة إلى غاية 28 أكتوبر 2023، على أن يتمّ حجزها قبل تاريخ 31 ماي الجاري.

وتشمل التخفيضات الرحلات التالية: