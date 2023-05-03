تخفيضات جديدة للجوية الجزائرية في عدّة رحلات دولية
أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية يوم الأربعاء، عرضا جديدا يتضمّن تخفيضات هامّة في أسعار التذاكر باتجاه عدّة وجهات دولية.
العرض صالح للرحلات المبرمجة إلى غاية 28 أكتوبر 2023، على أن يتمّ حجزها قبل تاريخ 31 ماي الجاري.
وتشمل التخفيضات الرحلات التالية:
- الجزائر _ باريس ابتداء من 500 25 دج،
- الجزائر _ مونبوليي ابتداء من 500 22 دج،
- الجزائر _ مارسيليا ابتداء من 500 21 دج،
- باريس _ الجزائر ابتداء من 174 أورو،
- ليون _ الجزائر ابتداء من 164 أورو،
- مارسيليا _ الجزائر ابتداء من 154 أورو،
- الجزائر _ تونس ابتداء من 000 26 دج،
- الجزائر _ لشبونة ابتداء من 000 29 دج،
- الجزائر _ بروكسل ابتداء من 000 40 دج،
- الجزائر _ الدوحة ابتداء من 000 60 دج،
- الجزائر _ روما ابتداء من 000 36 دج،
- تونس _ الجزائر ابتداء من 477 دينار تونسي،
- لشبونة _ الجزائر ابتداء من 175 أورو،
- بروكسل _ الجزائر ابتداء من 217 أورو،
- الدوحة _ الجزائر ابتداء من 1900 ريال قطري،
- روما _ الجزائر ابتداء من 228 أورو.