أعلن وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، عن تخفيضات في أسعار المواد الغذائية بمناسبة رمضان حسب ما نقله التلفزيون الجزائري.

الطيب زيتوني نوه في تصريح صحفي اليوم، الإثنين 26 فيفري، من ولاية بومرداس بـ”موقف التجار والمنتجين الكبار” الذين ساندوا فكرة تخفيض أسعار مختلف المواد الغذائية واسعة الاستهلاك على الأقل بنسبة 10 بالمائة بمناسبة شهر رمضان. معتبرا أن هذه المبادرة “جديدة في السوق الوطنية”، حسب ذات المصدر.

كما أضاف زيتوني أن الأسعار في الأسواق التجارية الجوارية لنفس المواد الغذائية ستعرف بدورها انخفاضا “قد يبلغ 25 بالمائة”، مشيرا إلى أن هذه التخفيضات ستشمل كذلك المواد الكهرومنزلية التي يجري التنسيق مع المعنيين لتخفيض أسعارها بنسبة 10 بالمائة خلال هذا الشهر.

وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أشار إلى أن عملية خفض الأسعار في رمضان هذه السنة لمواد واسعة الاستهلاك هي “الأولى من نوعها وطنيا”، و”ستعمم على كل تجار التجزئة عبر الوطن”.

كما أكد الوزير مرافقة مصالح المراقبة على غرار المصالح البلدية وإطارات وأعوان مديريات التجارة عبر الوطن لهذه التخفيضات “حتى لا يستغلها الوسطاء”.