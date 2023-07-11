تخفيضات في أسعار تذاكر السفر عبر القطارات لهذه الفئات

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، الثلاثاء، عن تخفيضات هامة في أسعار التذاكر عبر قطارتها لعدد من الفئات.

وكشف بيان للشركة عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، عن أسعار تذاكر النقل الجديدة التي أقرتهم ذات المؤسسة تحت شعار: “سافروا معا وادفعوا أقل”.

وجاء في البيان أسعار تذاكر النقل بالنسبة للمجموعات العادية على النحو التالي:

تذكرة جماعية بتخفيض 30٪ لكل مجموعة مكونة من 10 أشخاص على الأقل على مسافة 300 كلم ذهاب/ اياب.

يدفع الأطفال الذين يتراوح أعمارهم ما بين 4 إلى 12 عامًا نصف سعر التذكرة.

أما للأشخاص المتنقلون في إطار الأحداث الرياضية (المجموعات الرياضية) يحصلون على تذكرة جماعية في كل الدرجات وبالتخفيضات التالية :

%30 للمجموعات المكونة من 10 أشخاص على الأقل أو التي دفعت مقابل هذا العدد.

%40 للمجموعات المكونة من 31 شخص على الأقل أو التي دفعت مقابل هذا العدد.

%50 للمجموعات المكونة من 61 شخص على الأقل أو التي دفعت مقابل هذا العدد.

يدفع الأطفال ما بين 4-12 سنة نصف السعر.

أما بالنسبة للمخيمات الصيفية:

تذكرة جماعية ذهاب / إياب:

أكثر من 10 أشخاص.

السن أقل من 21 سنة.

تخفيض بـ 50% على اسعار التذاكر

يدفع الأطفال ما بين 4-12 سنة نصف السعر.

وبالنسبة للتسعيرة الخاصة للأطفال: