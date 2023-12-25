تخفيضات معتبرة لأسعار تذاكر الرحلات الجوية في رمضان

سيستفيد أفراد الجالية الجزائرية بالخارج من تخفيضات معتبرة جديدة في أسعار تذاكر الرحلات الجوية، عند القدوم إلى أرض الوطن شهر رمضان المقبل، حسب ما أعلنه رئيس الجمهورية في خطابه للأمة يوم الإثنين.

الرئيس تبون قال إن أسعار التذاكر ستخفض بنسبة 50 بالمائة، لتمكين جزائريي المهجر من قضاء شهر رمضان بين عائلاتهم داخل تراب البلاد.

وقال رئيس الجمهورية في الخطاب الذي ألقاه أمام نواب البرلمان بغرفتيه بقصر الأمم:”ألتزم بتخفيض 50 بالمائة من سعر تذاكر رحلات الطائرات لفائدة أبناء الجالية”.

وتهدف هذه المبادرة إلى “تمكن هذه الفئة من قضاء شهر رمضان الكريم هنا بالجزائر، وأيضا لتعزيز أواصر التواصل مع عائلاتهم وذويهم”، يضيف الرئيس تبون.