تخفيضات هامة لمربي الأغنام والدواجن

أعلن الديوان الوطني لتغذية الأنعام، عن تخفيضات جديدة لفائدة مربي الدواجن والأغنام، اليوم الإثنين، قصد خفض أسعار هذه المواد الاستهلاكية في السوق الوطنية.

وفي بيان صادر عن الديوان، انهى من خلاله “إلى علم كافة الم ربين عن تخفيضات في أسعار الاعلاف على مستوى وحدات اغذية الأنعام التابعة للمجمع مع ضمان الجودة وإمكانية التوصيل”.

ووفق ذات البيان، فان أسعار الأعلاف المخصصة للبقر الحلوب، وعجول التسمين وتسمين الخروف فهي تقدّر بـ 4200 دج و 4720 دج و 3710 دج للقنطار على التوالي .

أمام بخصوص أغذية الدواجن، فقد أقر الديوان توفيرها بسعر 6630 دج عند البداية ثم 6100 دج عند النمو و 4650 دج للدجاج البيوض و5620 دج عند النهاية، وفق ما تضمنه البيان.