تخفيضات وحصص مجانية للمشروبات في رمضان

رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي المشروبات علي حماني لـ "الشروق":

تشهد مُختلف أنواع العصائر والمشروبات الغازية وحتى المياه المعدنيّة، إقبالا كبيرا من المستهلكين خلال شهر رمضان، وهو ما يجعل المنتجين يقدمون عروضا ترويجية، من تخفيضات ومسابقات طومبولا، وزيادة سعة القارورة.

وأكّد رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي المشروبات، علي حماني لـ ” الشروق”، بأن أسعار العصائر والمشروبات الغازية بقيت مُستقرّة، ولم تشهد ارتفاعا، وهي في متناول المستهلكين”. وقال: “نظرا للإقبال الكبير على العصائر والمشروبات الغازية، نقدم نحن المنتجين على تخفيضات لصالح المستهلكين، كما نضيف مثلا بعض اللترات أو ننتج قارورة بسعة جديدة مثل 2 لتر، وهذا خدمة لحاجة العائلات”.

ونفى محدثنا رفع أسعار المياه المعدنية، مُوضحا: “تم تداول أخبار بشأن رفع سعر المياه المعدنية، وهذه مجرد إشاعات، لأنّ الأسعار مُستقرّة، بل وفيها عروض ترويجية لصالح المستهلك، وتأسّف، لوجود فئة من التجار في السوق” تستغلّ أي فرصة مُمكنة للكسب السّريع، والمضاربة في الأسعار بعيدا عن أعين الرّقابة، “رغم أننا في شهر رمضان الفضيل”.

وأكد حماني أن تطبيق القانون الجديد المتعلق، بتخفيض بعض العناصر الغذائية الداخلة في تركيب العصائر مثل مادة السكري وبعض المواد الحافظة، سيدخل حيز التطبيق لدى المنتجين شهر جوان المقبل، وبالنسبة للمشروبات الغازية يكون في نوفمبر 2023. ومشيرا، أنهم سيتناقشون مع الوزارة الوصية، حول نقاط عديدة في هذا القانون الجديد، خدمة للمنتج والمستهلك.