-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي المشروبات علي حماني لـ "الشروق":

تخفيضات وحصص مجانية للمشروبات في رمضان

نادية سليماني
  • 36
  • 0
تخفيضات وحصص مجانية للمشروبات في رمضان
أرشيف

تشهد مُختلف أنواع العصائر والمشروبات الغازية وحتى المياه المعدنيّة، إقبالا كبيرا من المستهلكين خلال شهر رمضان، وهو ما يجعل المنتجين يقدمون عروضا ترويجية، من تخفيضات ومسابقات طومبولا، وزيادة سعة القارورة.
وأكّد رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي المشروبات، علي حماني لـ ” الشروق”، بأن أسعار العصائر والمشروبات الغازية بقيت مُستقرّة، ولم تشهد ارتفاعا، وهي في متناول المستهلكين”. وقال: “نظرا للإقبال الكبير على العصائر والمشروبات الغازية، نقدم نحن المنتجين على تخفيضات لصالح المستهلكين، كما نضيف مثلا بعض اللترات أو ننتج قارورة بسعة جديدة مثل 2 لتر، وهذا خدمة لحاجة العائلات”.
ونفى محدثنا رفع أسعار المياه المعدنية، مُوضحا: “تم تداول أخبار بشأن رفع سعر المياه المعدنية، وهذه مجرد إشاعات، لأنّ الأسعار مُستقرّة، بل وفيها عروض ترويجية لصالح المستهلك، وتأسّف، لوجود فئة من التجار في السوق” تستغلّ أي فرصة مُمكنة للكسب السّريع، والمضاربة في الأسعار بعيدا عن أعين الرّقابة، “رغم أننا في شهر رمضان الفضيل”.
وأكد حماني أن تطبيق القانون الجديد المتعلق، بتخفيض بعض العناصر الغذائية الداخلة في تركيب العصائر مثل مادة السكري وبعض المواد الحافظة، سيدخل حيز التطبيق لدى المنتجين شهر جوان المقبل، وبالنسبة للمشروبات الغازية يكون في نوفمبر 2023. ومشيرا، أنهم سيتناقشون مع الوزارة الوصية، حول نقاط عديدة في هذا القانون الجديد، خدمة للمنتج والمستهلك.

مقالات ذات صلة
اعتماد سفير الجزائر الجديد لدى ألمانيا

اعتماد سفير الجزائر الجديد لدى ألمانيا

محاضر إلكترونية لردع السائقين المتهورين قريبًا

محاضر إلكترونية لردع السائقين المتهورين قريبًا

أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 28 مارس 2023

أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 28 مارس 2023

سكان الطمر بسكيكدة من دون مسجد يرفع فيه الأذان للصلاة

سكان الطمر بسكيكدة من دون مسجد يرفع فيه الأذان للصلاة

الرئيس تبون: الجزائر تواصل جهودها لمساندة دول الجوار في حربها ضد الإرهاب

الرئيس تبون: الجزائر تواصل جهودها لمساندة دول الجوار في حربها ضد الإرهاب

لهذه الأسباب انتفض الرئيس تبون ضد فساد البحر!

لهذه الأسباب انتفض الرئيس تبون ضد فساد البحر!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد