تخفيض أسعار الجوية الجزائرية والتعجيل بفتح بنوك الخارج

المصدرون الجزائريون نحو إفريقيا يطالبون:

طالب الرئيس المدير العام لمؤسسة الابتكار والاستشراف الاقتصادي، رئيس مجلس إدارة “الدار الإفريقية” هشام سعيدي الحكومة بمنح تسهيلات أكبر لرجال الأعمال والمتعاملين الجزائريين الراغبين في التصدير نحو إفريقيا على غرار المسارعة لفتح فروع لبنوك جزائرية بالخارج، وتخفيضات في أسعار النقل عبر الطائرات والبواخر، وهو الملف الذي يتواجد محل نقاش.

وقال سعيدي في تصريح لـ”الشروق” إن المتعاملين الاقتصاديين يركزون اليوم على القارة الإفريقية التي ستكون بوابة رفع حجم الصادرات الجزائرية خارج المحروقات التي تراهن الحكومة الجزائرية على جعلها تتجاوز 5 مليار دولار، مع العلم أن صادرات الجزائر نحو إفريقيا تمثل 16 بالمائة منها، في حين أن صادرات الجزائر خارج المحروقات في السداسي الأول للسنة الجارية عادلت 2.6 مليار دولار، وهو رقم ضخم، مشيرا إلى أن كافة المنتجات الجزائرية تشهد إقبالا كبيرا من طرف الأفارقة.

ودعا المتحدث إلى منح تسهيلات أكبر للمصدرين الجزائريين نحو إفريقيا لاسيما في مجال النقل الجوي والبحري عبر فتح خطوط ورحلات جديدة وتقديم تخفيضات في الأسعار وهي الوعود التي تلقاها المصدرون، وأيضا المسارعة في فتح فروع للبنوك الجزائرية بإفريقيا وهو الملف المتواجد بأيدي السلطات، فضلا عن تسهيلات لفتح فروع لشركات جزائرية بإفريقيا.

هذا، ونظمت دار إفريقيا نهاية الأسبوع الماضي يوما إعلاميا على مستوى قصر الصنوبر البحري “صافاكس” بالعاصمة، للتعريف بمختلف مهام التصدير، التي تريد أن تكون همزة وصل بين مختلف المصدرين والأسواق الإفريقية، عبر التكوين والتشخيص ودراسة الأسواق الإفريقية، والولوج إليها.