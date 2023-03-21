تخفيض أسعار تذاكر النقل البحري بـ 50 بالمائة.. الشركة تنشر التفاصيل

بعد أوامر رئيس الجمهورية القاضية بتخفيض أسعار النقل الجوي والبحري، استثناء في رمضان، بنسبة 50 بالمائة، دعت الشركة الوطنية للنقل البحري زبائنها إلى التقرب من الوكالات المعنية.

وفي بيان لها، أعلنت شركة النقل البحري، الثلاثاء، عن تطبيق قرار تخفيض أسعار التذاكر بنسبة 50 بالمائة، وهذا بالنسبة للزبائن الراغبين في قضاء شهر رمضان وسط العائلة.

ودعت الشركة أبناء الجالية الراغبين في الإستفادة من العرض التقدم إلى وكالاتها المتواجدة في فرنسا.