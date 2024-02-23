تخفيض أسعار سيارات “أوبل” وفتح الطلبات بـ”رخص المجاهدين”

أعلنت “أوبل” الجزائر عن تخفيض أسعار جميع طرازاتها المسوقة في الجزائر، بعد الأحكام الضريبية الجديدة التي أدخلتها السلطات، وشرعت العلامة الألمانية في فتح الطلبات المسبقة للزبائن الحاصلين على “رخصة المجاهدين”، والذين سيستفيدون من إعفاءات ضريبية وجمركية على السعر النهائي لجميع سيارات “أوبل”.

وفي هذا السياق، حدد سعر “أوبل موكا” ELEGANCE بـ381.9 مليون سنتيم، وبرخصة المجاهدين 308.5 مليون سنتيم، وانخفض سعر”أوبل موكا” GS LINE إلى 404.9 مليون سنتيم ويمكن اقتناؤها برخصة المجاهدين بسعر بـ327.9 مليون سنتيم.

وبالنسبة للأسعار الجديدة لسيارة “أوبل أسترا” GS LINE تبدأ من 457.9 مليون سنتيم، وينزل سعرها إلى 372.5 مليون سنتيم برخصة المجاهدين، أما سيارة “أوبل جراند لاند”، تراجع سعرها إلى 467.9 مليون سنتيم، وبالنسبة للحائزين على رخصة المجاهدين يمكنهم شراء السيارة بسعر 380.5 مليون سنتيم.