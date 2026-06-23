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الجزائر
بعد إطلاق بطاقة "وقار" الجديدة

تخفيض بنسبة 50 بالمئة على جميع رحلات القطار لفائدة المتقاعدين (فيديو)

الشروق أونلاين
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تخفيض بنسبة 50 بالمئة على جميع رحلات القطار لفائدة المتقاعدين (فيديو)
ح.م
بطاقة "وقار" الجديدة للمتقاعدين

وقّع الصندوق الوطني للتقاعد اتفاقية شراكة مع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، لإطلاق بطاقة “وقار” المخصّصة للمتقاعدين وذوي الحقوق.

وتسمح البطاقة الجديدة لحامليها بالاستفادة من تخفيض بنسبة 50 بالمائة، على أسعار تذاكر السفر عبر مختلف خطوط النقل بالسكك الحديدية.

ويشمل هذا التخفيض رحلات الخط الدولي بين الجزائر تونس، ويُشرع في العمل به بداية من 1 جويلية المقبل.

وتهدف هذه الاتفاقية، حسب ما ذكره بيان للشركة، إلى تطوير خدمات ذات قيمة مضافة لفائدة المتقاعدين. بما يعزز إدماجهم الاجتماعي، ويُسهم في تحسين جودة حياتهم.

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