تخفيض حصة السكّر لـ600 منتج للمشروبات بداية من جوان

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يدخل قرار تخفيض حصة السكر لـ600 مصنع متخصّص في إنتاج المشروبات الغازية والعصائر والسوائل المحلاّة، حيز التنفيذ بداية من شهر جوان المقبل وإلى غاية شهر نوفمبر 2023، حيث سيجتمع منتجو المشروبات مع وزارتي الصناعة والتجارة قريبا لضبط الإجراءات التقنية المؤطرة للعملية.

ويقول رئيس الجمعية الجزائرية لمنتجي المشروبات والعصائر علي حماني في تصريح لـ”الشروق”، إن قرار تخفيض حصة السكّر لمصانع العصائر سيدخل حيز التنفيذ بداية من شهر جوان المقبل، في حين أن الإجراء الجديد سيطّبق على منتجي المشروبات الغازية بداية من شهر نوفمبر 2023. وسيجتمع المنتجون المقدّر عددهم بـ600 متعامل قريبا مع ممثلي وزارات التجارة والصناعة ومخابر الجودة وأعوان الرقابة لضبط كيفية تخفيض حصة السكر والمكوّنات الجديدة، مع إعادة تسمية المكوّنات لاستئناف النشاط دون مشاكل مع أعوان الرقابة، وتعديل مضامين الوصفات.

ويشدد حمّاني، على أن المتعاملين سيغيّرون تدريجيا تسمية مكونات المنتوج ومضمون الوصفة ليتطابق مع المرسوم المنظّم لكيفية إدراج السكّر في إنتاج العصائر والمشروبات الغازية وغيرها من الأصناف، حيث إن كميّة السكر الإضافي من العصائر ستقلص إلى صفر بالمائة مع الاكتفاء بسكّر الفواكه، في حين سيقلّص استخدام السكّر بالنسبة لمنتجي المشروبات الغازية إلى 105 غرام في اللتر، بعدما كان يتجاوز من قبل 120 غرام، وهي نفس حصة السكّر ـ أي 105 غرام ـ ستخصص لمنتجي النيكتار والمشروبات الأخرى غير المصنّفة ضمن خانة عصير.

ويقول رئيس الجمعية إن كافة المنتجين التزموا بتخفيض جزئي لنسبة السكر في المنتجات، بداية من سنة 2016، ليتمكنوا اليوم من احترام كافة المعايير، ويتعلق الأمر بـ600 متعامل ناشط في القطاع، بمن فيهم كبار المنتجين، الذين يعملون على تغيير وصفاتهم بشكل تدريجي حتى لا يستشعر الزبون تخفيض نسبة السكر.

وكشف المتحدّث أنه تم التطرّق خلال اجتماعات سابقة مع ممثلي وزارتي الصناعة والتجارة، إلى ضرورة التزام جميع منتجي الحلويات والمنتجات الغذائية بتقليص نسبة استعمال السكر، وليس فقط مصانع المشروبات والعصائر، خاصة أن هذه الأخيرة تستهلك 9 بالمائة من نسبة السكّر الموجهة للمصانع وفق دراسة قدمها منتجو السكر، أي أقل بكثير مما يستهلكه الصناعيون الآخرون، حيث تم تقديم مقترح بتقليص السكر لمنتجي الياوورت والحلويات والبسكويت وغيرهم من المتعاملين.

ويهدف هذا القرار إلى تقليص نسبة استهلاك السكر في السوق الوطنية لتخفيض فاتورة واردات المواد الأولية الموجهة لاستعماله واقتصاد مبالغ بالعملة الصعبة، وتوجيه جزء أكبر من الإنتاج المحلي للتصدير مستقبلا، وأيضا لتخفيض نسبة الإصابة بمرض السكري التي تجاوزت كافة الحدود خلال الفترة الماضية، أي لأهداف صحية واقتصادية، بناء على توصية الحكومة، وذلك طبقا لما هو متعامل به في أوروبا ودول أجنبية أخرى.

وعن ارتفاع أسعار العصائر والمشروبات الغازية والمياه المعدنية في السوق، أكد حماني أن الأمر مستبعد خلال المرحلة المقبلة، وغير مطروح في السوق الوطنية، حيث تحافظ المصانع على نسبة الإنتاج والأسعار، في حين كشف عن التحضير لدراسة تقييمية لمعرفة نسبة الاستهلاك في السوق لاسيما خلال الشهر الفضيل، ستنطلق فيها الجمعية بعد مرور 10 أيام من رمضان، ويتعلق الأمر بالعصائر والمشروبات الغازية، وأيضا المياه المعدنية المعلّبة.