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رياضة

تخفيض سعر تذكرة حفل افتتاح ألعاب المتوسط بوهران إلى 100 دينار

الشروق الرياضي
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تخفيض سعر تذكرة حفل افتتاح ألعاب المتوسط بوهران إلى 100 دينار
أرشيف
ألعاب المتوسط بوهران

أعلنت محافظة دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 بوهران، عن تخفيض سعر تذكرة حفل افتتاح الألعاب، إلى 100 دينار، بناء على تعليمات من رئيس الجمهورية.

وجاء في بيان للمحافظة:”تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، تَقرّر تمكين الجمهور من اقتناء تذاكر الدخول إلى المركب الرياضي الأولمبي لوهران، لحضور حفل الافتتاح الرسمي للطبعة الـ19 للألعاب، بثمن رمزي يقدّر بـ 100 دج”.

ويمكن للراغبين في اقتناء تذاكر حضور حفل الافتتاح أمسية السبت 25 جوان، القيام بالعملية عبر المنصة الإلكترونية “تذكرتي”، ابتداء من الساعة 21:00 من مساء الأحد 19 جوان.

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