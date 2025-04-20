تخفيض سن التقاعد للأستاذة على طاولة مجلس الوزراء

ترأس، الأحد، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول عددا من الملفات والمشاريع على رأسها تخفيض سن التقاعد لفائدة معلمي وأساتذة قطاع التربية.

وجاء في بيان للرئاسة “يترأس في هذه الأثناء، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء، يتناول مشاريع قوانين تتعلق بالتعبئة العامة، تخفيض سن التقاعد لفائدة معلمي وأساتذة قطاع التربية، الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وعروضا منها تنظيم المعرض الإفريقي للتجارة البينية”.