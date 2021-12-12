تخفيض عقوبة أويحي وسلال في قضية طحكوت

خفضت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء العاصمة، العقوبة المسلطة في حق الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحي وعبد المالك سلال إلى 7 سنوات حبسا حبسا نافذة في قضية طحكوت المتعلقة بتركيب السيارات والنقل الجامعي.

فيما أيد القاضي الأحكام الصادرة في حق كل من الوزيرين السابقين يوسف يوسفي وعمار غول والوالي السابق بن حسين فوزي.

وبالمقابل أدانت الغرفة الجزائية الساسة كل من طحكوت رشيد بعقوبة 4 سنوات، وطحكوت ناصر بعام حبس غير نافذة، فيما سلطت عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق كل من بلال وحميد طحكوت وجعل نصفها موقوفة النفاذ.