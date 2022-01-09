تخفيض فاتورة استيراد الوقود بمقدار 1.5 مليار دولار عام 2021

كشف نائب الرئيس المكلف بالاستراتيجية والتخطيط في سوناطراك زرداني رشيد، الأحد، أنه تم تخفيض فاتورة استيراد الوقود بقيمة 1.5 مليار دولار خلال عام 2021.

وقال زرداني، خلال نزوله على حصة “ضيف التحرير” بالقناة الإذاعية الثالثة، “لم نستورد البنزين أو المازوت منذ شهر أوت 2020 يعني لم نستورد وقودًا عام 2021”.

وأوضح إنه خلال هذه الفترة، لم يتم استيراد سوى 300 مليون دولار، من مادة ضرورية لانتاج البنزين، وبالتالي تراجع واردات الوقود بقراية 1.5 مليار دولار.

وشدد ذات المتحدث، أن صادرات سوناطراك من الطاقة إرتفعت إلى 34.5 مليار دولار في 2021، مقابل 20 مليار دولار في 2020.

وأشار إلى أن الإرتفاع في قيمة صادرات الشركة يعود إلى صعود أسعار النفط، حيث بلغ متوسطها 60 دولارًا للبرميل لعام 2021.

وأضاف زرداني “إن الشركة الوطنية للمحروقات استغلت هذا الوضع الملائم لمواصلة جهودها في تعبئة احتياطيات جديدة، ونجحت في رفع مستوى إنتاجها وفاءً بالتزاماتها تجاه شركائها“.