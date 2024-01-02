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الجزائر

تخفيض في رسوم الخدمة لطالبي تأشيرات فرنسا

الشروق أونلاين
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تخفيض في رسوم الخدمة لطالبي تأشيرات فرنسا
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مركز "في أف أس"

أعلن مركز”في أف أس” المكلّف بمعالجة طلبات تأشيرة دخول التراب الفرنسي في الجزائر، عن تخفيض في رسوم الخدمة بداية من الفاتح من جانفي الجاري.

وحسب ما ذكره بيان للمركز يوم الثلاثاء، ستخفّض رسوم الخدمة إلى 4000 دينار جزائري، بداية من تاريخ 1 جانفي 2024.

أما بالنسبة لمقدّمي طلبات التأشيرة، الذين قاموا بدفع رسوم الخدمة في نفس لحظة حجز موعد تقديم الطلب، فإنه سيتمّ تعويضهم مباشرة عند إيداع ملفاتهم على مستوى المركز.

وتمّ تخفيض رسوم الخدمة الخاصة بطلب تأشيرة السفر إلى منطقة شنغن، من 40 أورو، إلى 27 أورو. أو ما يساوي 4000 دينار بالسعر الرسمي للعملة الوطنية.

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