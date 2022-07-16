أعلن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، السبت، عن تخفيض معدل النجاح في البكالوريا إلى 9.50 من 20.

وأوضح بلعابد أن قرار تخفيض معدل النجاح في شهادة البكالوريا إلى 9.50 على غرار السنة الفارطة بسب الظروف الصحية الاستثنائية التي رافقت تمدرس التلاميذ نتيجة وباء كورونا.

وكشف الوزير خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر الوزارة أن نسبة النجاح في البكالوريا بلغت 58.75 بالمائة.

كما كشف الوزير أن نسبة النجاح في شعبة الآداب والفلسفة بلغت 54.80 بالمائة، وشعبة العلوم التجريبية بلغت نسبة النجاح بيها 59.32 بالمائة.

أما شعبة اللغات فقد بلغت نسبة النجاح بها نسبة 64 بالمائة في ما بلغت نسبة النجاح في شعبة تسيير و الإقتصاد 52.92 بالمائة.

وبالنسبة لشعبة الرياضيات فقد بلغت نسبة النجاح 78.78 بالمائة.

وزارة التربية: نتائج البكالوريا مساء السبت

ويوم 15 جويلية 2022، أكدت وزارة التربية الوطنية يوم الجمعة في بيان، أن الإعلان عن نتائج البكالوريا لدورة جوان 2022 سيكون يوم السبت 16 جويلية، ابتداء من الساعة 16:00 الرابعة مساء.

نتائج البكالوريا.. الوزارة تحذر من منشورات كاذبة

وحذرت وزارة التربية في وقت سابق من منشورات متداولة حول إعلان نتائج امتحانات البكالوريا، مؤكدة أنها مجرد إشاعات، وذلك بعد تداول بيان منسوب لها حول القضية.

وحسب الوزارة، فإن أي جديد بشأن النتائج سيتم الإعلان عنه عبر القنوات الرسمية وصفحات التواصل التابعة لها.

ويوم 4 جويلية 2022، كذّب ديوان الامتحانات والمسابقات ما تمّ تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول موعد إعلان نتائج امتحان البكالوريا.

وتداول مستخدمون لمواقع التواصل ما يفترض أنه بيان للديوان حول موعد الإفراج عن نتائج الامتحان.

لكن ديوان الامتحانات والمسابقات نفى في بيانه أن تكون له أي صفحات رسمية على هذه المواقع.

وجاء في البيان:”بناء على ما تمّ نشره في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار كاذبة ومغلوطة، باسم الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. يُعلم الديوان الجميع أنه لا يملك أي صفحة رسمية على هذه المواقع”.