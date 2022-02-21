تخفيف الضرائب على الخبازين للحفاظ على الأسعار

مراسلة إلى المديريات لتطبيق الضريبة الجزافية الوحيدة

بهدف تخفيف العبء الجبائي على الخبازين، قررت الحكومة إخضاع نشاط المخابز للضريبة الجزافية الوحيدة على أساس هامش الربح المحقق، بداية من السنة الجارية، بحيث تكون نسبة الهامش أقل من نسبة الضريبة الجزافية الوحيدة، في حين سيكون الخبازون ملزمين بالتصريح بهامش الربح الناتج عن تسويق الخبز المحدد سعره بموجب التنظيم وإخضاعه لمعدل الضريبة الجزافية الوحيدة المحددة بـ5 بالمائة بداية من هذه السنة.

وتنص تعليمة رقم 73 الصادرة عن المديرية العامة للضرائب بتاريخ 7 فيفري الجاري، والموجهة لمديري الضرائب بالولايات خاصة بالضريبة الجزافية الوحيدة لنشاط المخابز، التي تهدف إلى إعلام مصالح الضرائب بالتعديلات المتعلقة بالنظام الضريبي لنشاط المخابز، أنه “تم تعديل وتكملة أحكام المادة 28 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بالمادة 27 من قانون المالية لسنة 2021 بغرض إدراج فرض الضريبة على هامش الربح حسب عدة شروط، وهي أن يسوّق المكلف بالضريبة المنتجات التي تكون أسعارها أو هامش ربحها محددا بالتنظيم، مع توضيح أن هامش الربح المحدد يجب أن يكون أقل من معدل الضريبة الجزافية الوحيدة، وأن يكون النشاط المزاول متعلق بالتسويق الحصري لهذه المنتجات، غير أن الإجراء سالف الذكر لم يتمكن من تطبيقه على نشاط المخابز”.

وتضيف التعليمة، التي اطلعت عليها “الشروق”، أنه “مع تنظيم أسعار الخبز وبهامش ربح أقل من نسبة الضريبة الجزافية الوحيدة، فإن الشرط الحصري المنصوص عليه في المادة 282 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة معدلة بما يمكن تحقيقه، لكون معظم المخابز تسوّق كذلك منتجات بأسعار غير منظمة، وعليه فإن نشاط المخابز بقي خاضعا للضريبة الجزافية الوحيدة المحسوبة على أساس رقم الأعمال ما يشكل عبئا ضريبيا على الوضعية المالية للخبازين”.

ولغرض الإجابة على الانشغالات العديدة التي تم طرحها من طرف الخبازين، فإن السلطات العمومية عمدت إلى ضرورة استعجال مراجعة بعض شروط مزاولة هذا النشاط.

وفي هذا الإطار ومن أجل تحقيق الإنصاف الضريبي، تقرر، وفق المراسلة، إعادة النظر في آلية الإخضاع لهذه الضريبة وهذا برفع شرط البيع الحضري للمنتجات الخاضعة للتنظيم، وفقا للتعليمة، مضيفة أنه “بهدف تخفيف العبء الجبائي على هذه الفئة من المكلفين بالضريبة، فإن إخضاع نشاط المخابز للضريبة الجزافية الوحيدة سيكون من الآن فصاعدا على أساس هامش الربح المحقق”.

وذكّرت التعليمة بأن نسبة الهامش يجب أن تكون أقل من نسبة الضريبة الجزافية الوحيدة، وتبعا لذلك فإنه بالنسبة لسنة 2022 وما يليها، فإن المكلفين بالضريبة الممارسين لنشاط المخبزة ملزمون بملء التصريحات من سلسلة “جي 12″ و”جي 12 بيس” بالتصريح بهامش الربح الناتج عن تسويق الخبز المحدد سعره بموجب التنظيم وإخضاعه لمعدل الضريبة الجزافية الوحيدة المحددة بـ5 بالمائة، والتصريح برقم أعمال المتعلق بتسويق الخبز المحدد سعره، بموجب التنظيم بشكل منفصل عن المنتجات الأخرى، التي يتم تسويقها.

وتختم التعليمة أنه “يرجى منكم ضمان النشر الواسع لهذه المعطيات والسهر على تطبيقها وموافاة المديرية العامة للضريبة بالصعوبات التي قد تعترضهم”.