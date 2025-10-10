تخفيف الضغط المروري على العاصمة.. جلاوي يوجّه تعليمات صارمة

قام وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، الخميس، بزيارة فجائية لعدد من المشاريع الطرقية الرامية لتخفيف الضغط المروري بولاية الجزائر، أكد من خلالها على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز.

وحسبما أفاد به بيان للوزارة، تفقد جلاوي الذي كان مرفوقا بالوزير والي الجزائر، محمد عبد النور رابحي، مشروع ربط الطريق الاجتنابي الجنوبي عند محول 5 يوليو بالطريق الدائري الثاني، مرورا باجتناب بلديتي العاشور ودرارية، على مسافة إجمالية 10.5 كيلومتر (كم).

وعاين الوزير كامل مسار المشروع الذي ينقسم إلى ثلاثة أشطر، حسب البيان الذي لفت إلى أن الأشغال في الشطرين الأول والثاني، الممتدين على 7 كم، “بلغت مراحلها النهائية”.

وفي هذا الصدد، شدد الوزير على “ضرورة ضبط رزنامة دقيقة للأشغال وتسريع وتيرة الانجاز لتسليم الشطرين في أقرب الآجال, مع الحرص على احترام المعايير البيئية المعتمدة”، يضيف البيان.

أما عن الشطر الثالث من المشروع ذاته، الممتد على مسافة 3.5 كلم, والذي يعرف وتيرة متقدمة في الأشغال، وجه الوزير تعليمات “صارمة” لتقليص آجال الإنجاز، بالنظر إلى الأهمية “الاستراتيجية” لهذا المحور الذي سيساهم في تعزيز الربط بين الطرق الكبرى وتوزيع الكثافة المرورية, مما يوفر خيارات متعددة لمستعملي الطريق.

وفي محطة أخرى من الزيارة، عاين الوزير مشروع إنجاز النفق بمنطقة القرية بالمقاطعة الإدارية للشراقة، حيث دعا إلى العمل بنظام التناوب لضمان استمرارية الأشغال على مدار الساعة وتسريع وتيرتها، مع الالتزام بآجال الإنجاز المحددة، قصد تخفيف الضغط المروري المسجل على هذا المحور الحيوي.

كما تفقد الوزير كامل مسار مشروع إنجاز مداخل منطقة التوسع السياحي لسيدي فرج وشاطئ النخيل، ووقف على الأشغال الجارية على المنشأتين الفنيتين بالطريق الوطني رقم 41.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير على ضرورة استكمال ما تبقى من الأشغال وفق رزنامة عمل محكمة مع اعتماد نظام العمل بالتناوب (8×3) لتقليص آجال الإنجاز وضمان تسليم المشروع في أقرب وقت ممكن, مع إيلاء أهمية خاصة للجوانب البيئية والجمالية للموقع السياحي.

وفي ختام الزيارة، شدد جلاوي على أن استكمال شبكة الطرق الأساسية في الجزائر العاصمة وباقي ولايات البلاد يشكل “أولوية” للقطاع لما له من أثر مباشر في تحسين الربط بين المحاور الكبرى، تخفيف الضغط المروري، وإزالة النقاط السوداء, من خلال معالجة المقاطع والتقاطعات ذات الكثافة العالية، فضلا عن توسيع الطرق، وتعزيز المنشآت الفنية، بما يضمن تنقلا آمنا وسلسا للمواطنين.