تخفيف المناهج الدراسية العام القادم.. ولا مساس بمواد الهوية

أعلن أن الدخول المدرسي المقبل سيكون بـ"صفر ورقة".. وزير التربية:

أعلن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، الإثنين بمستغانم، أن الدخول المدرسي المقبل 2024-2025 سيشهد الشروع في تنفيذ وتجسيد مشروع تخفيف المناهج والبرامج الدراسية وستكون البداية من الطور الأول للتعليم الابتدائي وهو السنتان الأولى والثانية.

وقال في هذا الصدد إن “الوصول إلى هذه المرحلة سيكون ببرامج مخففة مع تقليص بعض المواد وتأجيلها إلى مستويات أخرى ولكن دون المساس بالمواد المتعلقة بالهوية الوطنية ومنها التربية الإسلامية واللغة العربية التي ستبقى في كل الأطوار وفي جميع المستويات”.

وأكد أن “هذا التخفيف يخضع لآليات مدروسة تم إقرارها من طرف الخبراء على غرار المجلس الوطني للبرامج والمفتشية العامة والمفتشين البيداغوجيين المركزيين والخبراء الذين ساهموا في بناء هذه المقاربة وهو مطلب بيداغوجي وتعليمي من طرف الأولياء والمجتمع”.

وأوضح بلعابد خلال ندوة صحفية على هامش زيارة عمل إلى الولاية أن الدخول المدرسي المقبل سيكون بمشهد رقمي غير مسبوق بعد رقمنة كل العمليات البيداغوجية والتعليمية والإدارية والتنظيمية للقطاع التربوي التي ستنتهي بحلول شهر جوان المقبل.

وأردف الوزير قائلا: “نحن الآن على مشارف الوصول إلى الكل رقمي في هذا القطاع تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المتعلقة بوجوب استكمال جميع العمليات الرقمية قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية”.

وتتعلق هذه العمليات – وفق بلعابد – بالتسجيل عن بُعد لاسيما للسنة الأولى ابتدائي الذي سينطلق في 2 ماي المقبل والتوجيه وآليات وبرامج أخرى سيعلن عنها قريبا.

وبخصوص التسجيل عن بُعد للسنة الأولى ابتدائي أفاد الوزير بأن “هذا الدخول المدرسي سيكون بصفر ورق وعن بُعد ودون عناء التنقل إلى المؤسسة التربوية”، مؤكدا على “جاهزية القطاع لإنجاح هذه العملية التي ستمكن من التوزيع الجيد للتلاميذ والتحكم في التعداد والعمل بشكل منظم وبأريحية تامة قبل الدخول الرسمي”.