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الجزائر

تخفيف وزن المحافظ.. وزارة التربية تعلن عن قرار جديد

الشروق أونلاين
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تخفيف وزن المحافظ.. وزارة التربية تعلن عن قرار جديد
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حلول لثقل المحافظ المدرسية في الجزائر

أعلنت وزارة التربية يوم الأحد في بيان، عن الشروع في توزيع النسخة الثانية من الكتب المدرسية، على تلاميذ السنوات الثالثة والرابعة والخامسة من التعليم الابتدائي، في إطار مساعيها لتخفيف ثقل المحفظة المدرسية.

العملية تنطلق عبر التراب الوطني بداية من الإثنين 17 أكتوبر، وسيستفيد منها 3 ملايين تلميذ. وهي تتمثل في توفير نسخ طبق الأصل للكتب المدرسية، لتمكين تلاميذ الأقسام المذكورة من استعمالها في المدارس، دون الحاجة لحملها في المحافظ.

وأوضح بيان الوزارة، أن كتب النسخة الثانية، ستبقى ملكا للمدارس، ولا يستعملها التلاميذ إلا داخل الأقسام، مقابل الاحتفاظ بكتبهم في البيوت، ما يجعلهم في غنى عن حملها في المحافظ، ذهابا وإيابا بين المدرسة والبيت.

بالموزاة مع ذلك، سيدخل الكتاب المدرسي الرقمي حيّز التنفيذ، في جميع المراحل التعليمية، خلال الأيام المقبلة. بعد الانتهاء من توزيع النسخة الثانية من الكتب المدرسية، يضيف ذات البيان.

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