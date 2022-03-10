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الجزائر
في رحلة من قسنطينة نحو مطار شارل ديغول بباريس

تخفي شاب بأسفل طائرة تابعة للجوية الجزائرية.. مصالح الأمن تفتح تحقيقاً 

الشروق أونلاين
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تخفي شاب بأسفل طائرة تابعة للجوية الجزائرية.. مصالح الأمن تفتح تحقيقاً 

فتحت مصالح الأمن بولاية قسنطينة تحقيقا على إثر تداول أخبار تفيد بقيام شاب جزائري بالتخفي في الجزء السفلي لطائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية.

وجاء في بيان لمصالح الشرطة، الخميس، أن التحقيق الذي تم فتحه جاء على اثر تداول معلومات “فيديو” يوضح تخفي شاب بالجزء السلفي لطائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية ،توجهت في رحلة من مطار محمد بوضياف بقسنطينة، نحو مطار رواسي شارل ديغول بباريس يوم الأربعاء 09 مارس.

الشرطة- قسنطينة

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