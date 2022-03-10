تخفي شاب بأسفل طائرة تابعة للجوية الجزائرية.. مصالح الأمن تفتح تحقيقاً 

في رحلة من قسنطينة نحو مطار شارل ديغول بباريس

فتحت مصالح الأمن بولاية قسنطينة تحقيقا على إثر تداول أخبار تفيد بقيام شاب جزائري بالتخفي في الجزء السفلي لطائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية.

وجاء في بيان لمصالح الشرطة، الخميس، أن التحقيق الذي تم فتحه جاء على اثر تداول معلومات “فيديو” يوضح تخفي شاب بالجزء السلفي لطائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية ،توجهت في رحلة من مطار محمد بوضياف بقسنطينة، نحو مطار رواسي شارل ديغول بباريس يوم الأربعاء 09 مارس.