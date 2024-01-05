تخلصي من 17 شيئا عديم الفائدة في بيتك

تميل بعض النساء إلى الاحتفاظ بأشياء عديمة الفائدة على أمل الاستفادة منها واستعمالها في وقت لاحق وهو ما لا يحدث، ما يجعل البيت يغرق في الفوضى.

أما من الناحية النفسية، فتفضل بعض السيدات عدم التنازل على أشياء تالفة أو قديمة خوفا من الحاجة إليها في المستقبل، ما يفسر الشعور بانعدام الثقة فيما هم قادم.

في هذا المقال، يقترح عليك الخبراء المبادرة بالتخلص من هذه العناصر حتى تفسحين المجال لأشياء أخرى أكثر فائدة، وحتى تشعرين براحة نفسية ربما لم تجربيها من قبل.

المجلات والصحف القديمة

تشغل هذه العناصر مساحة كبيرة في الأدراج وغالبا لا يتم قراءتها مرة أخرى.

الإلكترونات المكسورة أو القديمة

لا فائدة من الاحتفاظ بها، وبدل ذلك يمكن إعادة تدويرها أو التبرع بها للمؤسسات التي يمكنها إصلاحها.

الأدوية منتهية الصلاحية

يمكن أن تكون هذه الأدوية ضارة إذا تم تناولها ويجب التخلص منها بشكل صحيح.

الأحذية والملابس البالية

أحيانا تمر سنوات على الأحذية والملابس القديمة دون أن نستعملها، ولكنها تشغل مكانا كبيرا في الخزائن، لذلك ينبغي التخلص منها.

أدوات المطبخ غير المستخدمة

تشغل مساحة كبيرة على المنضدة ولا يتم استخدامها غالبا.

الأكياس البلاستيكية الزائدة

يمكن إعادة تدويرها أو إعادة استخدامها.

الأقلام الجافة

يجب التخلص منها فورا حتى وإن كان شكلها جميل

مستحضرات التجميل القديمة

أدوات التجميل منتهية الصلاحية أو القديمة تصبح ضارة عندما يتم استخدامها، لذلك يجب التخلص منها بشكل صحيح.

الأثاث المكسور أو غير المستخدم:

يمكن التبرع به أو إعادة تدويره أو بيعه لمحلات الأثاث القديم

الكتب غير المقروءة

إذا مرت فترة طويلة على اقتناء بعض الكتب ولم يتم قراءتها، فمن الأفضل التبرع بها للمكتبات العمومية أو إهداؤها للأصدقاء، وفقا لموقع living.geico.

الفراش والمناشف البالية

يعد العام الجديد مناسبا للتعمق في الخزائن وإخراج أي فراش أو مناشف بالية ولم تعد هناك الحاجة إلى استعمالها مرة أخرى.

أي شيء لا يثير الفرح

تقول المصممة البريطانية إليزابيث هاي: “عليك أن ترمي أي شيء لا يمنحك المتعة المطلقة”.

مضيفة “إذا نظرت إلى صورة أو قماش أو إكسسوار ولم تملأ قلبك بالبهجة، فيجب التخلص منه”.

الصور والفواتير

امنحي لنفسك الإذن للتخلص من الصور المكررة أو المشابهة أو غير الواضحة أو القسائم أو رسائل البريد التي لا تستخدمها والفواتير القديمة.

العناصر المكسورة

التخلص من الأشياء التالفة والمكسورة فمن المحتمل أنها لا تتمتع بالقيمة التي كنت تفترضين أنها ستحصل عليها يوما ما.

أشياء لا تستخدميها أبدا

إذا كانت لديك أشياء لم تستخدميها خلال سنة أو أكثر فهذا يعني أنك لن تستخدميها أبدا، يمكن عرضها للبيع أو اهداؤها لشخص يحتاج إليها.

الأشياء التي تثير ذكريات سيئة

تخلصي من الأشياء التي تثير حزنك وتجعلك لا تشعرين بالرضا لأنها تشكل عبئا نفسيا كلما شاهدتها.

الفوضى الرقمية

إلغاء الاشتراك في ملفات البودكاست التي لا تستمعين إليها، والمستندات التي حفظتها ولم تفتحيها مطلقا، أو البريد الإلكتروني الذي لا تحتاجين إليه.

قومي بإلغاء متابعة الأشخاص الذين لم تعد تهمك منشوراتهم، واحذفي التطبيقات التي تستنزف طاقتك ووقتك، بحسب موقع aarp.