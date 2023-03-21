تخلص من الصداع والارهاق في رمضان بهذه النصائح!

يواجه الصائمون مجموعة من الأعراض الصحية المختلفة في بداية صيام شهر رمضان، كالإرهاق والصداع والتوتر.

وعادة ما تحدث هذه الأعراض نتيجة نقص السكر في الدم وانسحاب الكافيين، ونقص الماء في الجسم وعدم أخذ قسط كاف من النوم.

في هذا المقال سنقترح بإيجاز الطرق التي يمكنك من خلالها معالجة الصداع والاجهاد في رمضان.

خطط ليومك

استغل وقتك بكفاءة خلال شهر رمضان، وقم بإنهاء جميع المهام المتعلقة بالعمل في الوقت المحدد بدلا من تركها حتى اللحظة الأخيرة.

كما أنه عليك أخذ فترات راحة قصيرة طوال يوم العمل لإعادة شحن طاقتك.

الابتعاد عن الضوضاء

التعرض للضوضاء يزيد من حدة الصداع، لذا يجب الابتعاد عن مصادر الضوضاء والزحام والجلوس في مكان هادئ وإضاءة خافتة.

كما يُنصح بالاسترخاء وغلق العينين فذلك يساعد على التخفيف من حدة الألم.

تحسين التنفس

إذا كانت هناك نصيحة وحيدة قوية يجب أن تعمل بها هي تعلم الطريقة الصحيحة للتنفس العميق.

تعد جودة الأكسجين الذي نضعه في نظامنا وقدرتنا على طرد ثاني أكسيد الكربون أمرا حيويا لحياة الخلايا وصحتها.

تمارين رياضية

تعتبر ممارسة التمارين الرياضية بانتظام أمرا مهما لأنها إحدى أسرع الطرق التي يتم من خلالها حث أجسامنا على التنفس بشكل أعمق.

قم بجدولة بعض التمارين في روتينك الرمضاني، مثل المشي لمسافة قصيرة بعد السحور، لزيادة مستويات الطاقة لديك لبقية اليوم.

النوم بشكل أفضل

يمكن أن يتسبب النوم القليل جدا والكثير جدا في إصابة جسمك بالإرهاق. جرب روتين النوم الأمثل لشهر رمضان.

ومن المهم أيضا مراعاة جودة النوم، بالخلود مبكرا، أي بعد التراويح مباشرةحتى تحصل على قسط كاف من الراحة وتستيقظ منتعشا على السحور، وفق لما نصح به موقع productivemuslim.

تقليل شرب القهوة

يقول أخصائي التغذية يزن غنيم إن معظم الأشخاص معتادون على شرب القهوة، ومن أكثر المشاكل التي تواجه الصائمين قلة الكافيين.

يؤدي هذا إلى الصداع والتعب والإرهاق، ولذلك يجب تقليل كميات القهوة قبل أسبوع أو أسبوعين من الشهر الفضيل حتى لا تواجه هذه المشكلة، وفق موقع الجزيرة.

تزويد الجسم بالأملاح المعدنية

ينصح الخبراء بتناول مجموعة من الأطعمة التي تعمل على تعويض الاملاح المعدنية المفقودة من الجسم أثناء الصيام.

ففي وجية السحور يُنصح بتناول الخيار، الخس، اللبن، الموز وذلك من شأنه أن يساعد على التخلص من الإرهاق، وفق موقع annajah.