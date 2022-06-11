غلق العملية وانطلاق أول وفد للبعثة الأحد.. نقابة الوكالات السياحية:

أكدت النقابة الوطنية للوكالات السياحية تخلف مئات الحجاج عن التسجيلات الإدارية التي تم غلقها الخميس الماضي، بعد تمديدها لمرتين متتاليتين، وطلبت من ديوان الحج التكفل بالمتخلفين وبحث الأسباب التي حالت دون إتمامهم للإجراءات الإدارية والمالية.

وأكد رئيس النقابة نذير بلحاج لـ “الشروق” السبت أنه لأول مرة لا يتم ضبط القائمة النهائية للبعثة الجزائرية للحج قبل أيام من انطلاق أول رحلة للبقاع المقدسة، وقال أنه بالرغم من تخفيض تكلفة الحج بـ10 ملايين سنتيم وإطلاق قروض حسنة للحجاج، فإن الكثير منهم وجدوا صعوبات مالية حالت دون دفعهم للمستحقات المالية في الوقت المحدد، بالإضافة إلى صعوبات إدارية أخرى تتعلق بغياب المحرم أو نقص الوثائق..

وكشف محدثنا عن انطلاق وفد تحضيري للبعثة الجزائرية الأحد، لإتمام الإجراءات الإدارية والتقنية وتسهيل ظروف إقامة وتنقل البعثة الجزائرية من خلال تفقد الفنادق وأماكن الإقامة في المشاعر والتنسيق مع الشركاء السعوديين لتفادي أي خلل من شأنه أن يؤثر على راحة وسلامة الحجاج الجزائريين، وقال أن ديوان الحج وفر كل الإمكانات لتوفير غرف مريحة للحجاج بتفادي الاكتظاظ، حيث حدد عدد المقيمين في كل غرفة بخمسة أشخاص على أقصى تقدير، بالإضافة إلى ضمان أجود وسائل النقل والإيواء والتوجيه.

وقال بلحاج أن الوكالات السياحية جاهزة للسفر للبقاع المقدسة، بإتمام جميع الإجراءات المتعلقة بحجز التذاكر، وضبط قائمة الحجاج، أين تم منح البرنامج النهائي لجميع الرحلات التي ستنطلق يوم 15 جوان الجاري على أن تكون آخر رحلة يوم 4 جويلية، وهو ما يمنح الوقت لديوان الحج حسبه للتكفل بالحجاج المتخلفين عن التسجيلات وبرمجتهم في الرحلات الأخيرة.

وعن تنظيم وتقسيم البعثة الجزائرية للحج المكونة من 18697 حاجا، قال رئيس نقابة الوكالات السياحية أن 50 بالمائة من الحجاج البالغ عددهم 9000 حاج سيتنقلون مع ديوان الحج، و6500 حاج سيتنقلون مع الوكالات السياحية وقسم العدد المتبقي بين الديوان الوطني الجزائري للسياحة ونادي السياحة الجزائري “تورينغ كلوب”، وقال أن الوكالات ستباشر الحجز الإلكتروني للإسكان، حيث يمكن الحجاج معرفة أماكن إقامتهم في الفنادق التي تم حجزها من طرف البعثة الجزائرية للحج، وهي قريبة من الحرمين.