تخليدا للذكرى الـ 60 للاستقلال..  بنك الجزائر يصدر قطعة نقدية جديدة بقيمة 200 دينار

أصدر بنك الجزائر عملة نقدية معدنية تذكارية بقيمة مائتي دينار جزائري خاصة بالذكرى الـ 60 للاستقلال.

وصدر في الجريدة الرسمية في عددها الأخير نظام رقم 22-01 المؤرخ في 18 جوان 2022، والمتضمن إصدار وتداول قطعة نقدية تخليدا للذكرى الستين للاستقلال.

وتتشكل القطعة النقدية الجديدة من طوق خارجي نحاسي لونه رمادي فولاذي ومن قلب برونزي موضوع داخل الطوق ومن لون أصفر.

وتحمل القطعة النقدية الرقم 60 والذي يرمز لذكرى الاستقلال داخل الرقم 6 رموز تقنية وداخل الرقم 0 صفحات كتاب.