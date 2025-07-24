تخليدًا لنضاله.. تدشين لوحة تذكارية للمجاهد الراحل الطيب بولحروف في روما

شهدت العاصمة الإيطالية روما، اليوم الخميس، مراسم تدشين لوحة تذكارية تخليدًا لروح المجاهد الراحل الطيب بولحروف، تزامنًا مع الزيارة الرسمية التي أجراها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى إيطاليا.

وحسب “وأج” أشرف على مراسم التدشين وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، بحضور نائب عمدة روما وعدد من ممثلي السلطات المحلية.

وفي كلمة له خلال المناسبة، قال عطاف” “نستحضر بهذه المناسبة أنبل صور الصداقة والوفاء بين الجزائر وإيطاليا، بتدشين لوحة تخلد روح المجاهد الراحل الطيب بولحروف“، مشيرا إلى أن هذا المجاهد يعد “رمزا من رموز الثورة التحريرية المباركة، كما كان ممثلا للحكومة الجزائرية المؤقتة بالعاصمة الايطالية روما”.