تدابير جديدة لتسهيل استيراد المعدات الطبية وقطع الغيار

تقرر، الخميس، في اجتماع تنسيقي اعتماد “رواق أخضر” لفائدة المتعاملين الناشطين في مجال صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، قصد تسهيل عمليات التزويد بالمواد الأولية والمعدات الضرورية.

وحسب بيان لوزارة التجارة الخارجية، ترأس الاجتماع كل من الأمين العام لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، عبد السلام جحنيط، والأمين العام لوزارة الصناعة الصيدلانية، دهان خالد، والمفتش العام بوزارة الصحة، عبد الرحمن يعلى، مع عدد من المتعاملين الصناعيين المتخصصين في مجال المستلزمات الطبية.

وشكّل اللقاء فرصة لمعالجة انشغالات المتعاملين بخصوص تزويد السوق الوطنية بقطع الغيار والمعدات والتجهيزات الطبية الخاصة بالمؤسسات الاستشفائية.

وفي هذا الصدد، تم عرض وشرح الإجراءات الجديدة المعتمدة من طرف وزارتي التجارة الخارجية وترقية الصادرات والصناعة الصيدلانية، الرامية إلى مرافقة المتعاملين الاقتصاديين وتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة باستيراد المعدات وقطع الغيار.

وعليه، تقرر اعتماد رواق أخضر لفائدة المتعاملين الناشطين في مجال صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، قصد تسهيل التزويد بالمواد الأولية والمعدات الضرورية لتدعيم المؤسسات الاستشفائية، وهو الإجراء الذي يندرج ضمن مساعي الحكومة لضمان الأمن الصحي للمواطنين.

كما تم، على هامش اللقاء، تسليم البرامج التقديرية للاستيراد الخاصة بقطع الغيار لفائدة المستوردين في هذا المجال.