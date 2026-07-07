تدابير جديدة لتلبية الطلب المتزايد على العجلات المطاطية

أعلن الرئيس المدير العام لشركة نفطال جمال شردود، اليوم الثلاثاء، 7 جويلية، عن جملة من التدابير الرامية إلى ضمان وفرة العجلات المطاطية وتلبية الطلب المتزايد على المستوى الوطني.

ووفقا لما أفادت به “نفطال”، كشف شردود، خلال اجتماع تنسيقي جمع مسؤولي نفطال ومجمع إيريس بممثلي النقابات المهنية لسائقي سيارات الأجرة وناقلي المسافرين والبضائع، أنه في إطار المناقصة الدولية الثانية التي تم الإعلان عنها سابقاً لاقتناء 3.5 مليون عجلة مطاطية، قد تم اختيار 13 متعاملًا أجنبيًا لتزويد السوق الوطنية بكميات إضافية معتبرة ابتداءً من شهر سبتمبر المقبل، بما سيقضي على الندرة المسجلة.

كما أعلن شردود عن تدعيم شبكة توزيع العجلات المطاطية بإضافة 220 نقطة استلام جديدة عبر مختلف ولايات الوطن، لفائدة الزبائن الذين يقتنون العجلات عبر المنصة الرقمية e-mahata.naftal.dz، وهو ما سيمكن من رفع قدرات التوزيع إلى 6000 عجلة يوميًا، إلى جانب مراكز التوزيع المعتمدة حاليًا، بما يضمن تقريب الخدمة من المواطنين وتحسين انسيابية التموين عبر التراب الوطني، حسب ذات المصدر.