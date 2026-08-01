تدابير جديدة لتوزيع مياه الشرب في العاصمة

خلال اجتماع بين وزير الري ووالي الجزائر

قررت السلطات العمومية اتخاذ تدابير جديدة لتعزيز جودة الخدمة العمومية لتوزيع الماء الشروب بولاية الجزائر العاصمة.

وبهذا الصدد، ترأس وزير الري، لوناس بوزقزة، رفقة الوزير والي ولاية الجزائر،عبد النور رابحي، السبت، اجتماع عمل للوقوف على وضعية القطاع بالعاصمة، وفقا لبيان للوزارة .

وتشمل هذه التدابير على وجه الخصوص الإسراع في تجسيد البرنامج الهام المسجل على مستوى مديرية الري لولاية الجزائر، إنجاز منشآت تخزين كبرى لضمان التحكم الأمثل في توزيع المياه واستمرارية الخدمة العمومية، خاصة في حال تسجيل أعطاب على مستوى منشآت الإنتاج.

يضاف إلى ذلك، تكثيف عمليات تجديد وإعادة تأهيل شبكات توزيع المياه، للحد من ضياع المياه، الذي يعود بنسبة تقارب 20 بالمائة إلى التسربات، و20 بالمائة إلى الربط غير الشرعي والعشوائي، مع رفع نسبة تثمين المياه المستعملة المصفاة وتوسيع مجالات إعادة استعمالها بما يساهم في المحافظة على المساحات الخضراء ونظافة المحيط الحضري للعاصمة.

كما تم، خلال هذا الاجتماع الذي جرى بمقر الولاية، الاتفاق على تنصيب لجنة تقنية قطاعية مشتركة تضم ولايات الجزائر، بومرداس، تيبازة والبليدة، تتولى متابعة وضعية الخدمة العمومية للمياه الصالحة للشرب والتطهير، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.

وأعلن الوزير بالمناسبة عن تنظيم لقاءات دورية لمتابعة مدى تجسيد البرامج والمشاريع ميدانيا، وضمان التنفيذ الفعلي لهذه التدابير.