-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

تدابير جديدة لوقف المناورات الخطيرة للدراجات النارية في الطرق العمومية

الشروق أونلاين
  • 217
  • 0
تدابير جديدة لوقف المناورات الخطيرة للدراجات النارية في الطرق العمومية

أقر والي ولاية تيبازة، جملة من التدابير الجديدة التي تهدف إلى الحد من خطورة الدراجات النارية على سلامة مستعملي الطرقات العمومية، وذلك من خلال وضع المركبات المخالفة للتنظيمات والتشريعات السارية في المحشر.

وينص القرار الولائي الذي نشرته الصفحة الرسمية للدرك الوطني على فايسبوك، على وضع الدراجات النارية التي تشكل خطرا على سلامة مستعملي الطرق العمومية في المحشر وذلك دون الإخلال بالعقوبات والتشريعات السارية في مجال أمن الطرقات وسلامة الأشخاص.

وحدد القرار بعض الحالات التي يقوم فيها الأعوان المكلفون بالأمن العمومي من درك و أمن وطنيين بمعاينة المخالفات التي يتم على أساسها ، وفقا للتنظيمات والتشريعات السارية، إصدار قرار وضع الدراجة النارية في المحشر”، مثل “المناورات الخطيرة في الطرق العمومية” و”غياب وسائل الحماية و الأمن” و”الإزعاج والمساس بالسكينة العامة”.

مقالات ذات صلة
ممثل جديد لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الجزائر

ممثل جديد لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الجزائر

المؤرخ لحسن زغيدي: الراحل سعدي.. من جهاد البندقية إلى جهاد القلم

المؤرخ لحسن زغيدي: الراحل سعدي.. من جهاد البندقية إلى جهاد القلم

تعطيل القضية الصحراوية يرهن مستقبل المنطقة والقارّة

تعطيل القضية الصحراوية يرهن مستقبل المنطقة والقارّة

210 براءة اختراع وتفوّق جامعة المسيلة بـ93 طلبًا

210 براءة اختراع وتفوّق جامعة المسيلة بـ93 طلبًا

بن عبد الرحمان يكشف عن تفاصيل مخطط التنمية بتيسمسيلت

بن عبد الرحمان يكشف عن تفاصيل مخطط التنمية بتيسمسيلت

محند أرزقي فراد: أدعو وزارة التربية لإدراج نصوص الراحل سعدي في البرامج

محند أرزقي فراد: أدعو وزارة التربية لإدراج نصوص الراحل سعدي في البرامج

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد