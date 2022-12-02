تدابير جديدة لوقف المناورات الخطيرة للدراجات النارية في الطرق العمومية

أقر والي ولاية تيبازة، جملة من التدابير الجديدة التي تهدف إلى الحد من خطورة الدراجات النارية على سلامة مستعملي الطرقات العمومية، وذلك من خلال وضع المركبات المخالفة للتنظيمات والتشريعات السارية في المحشر.

وينص القرار الولائي الذي نشرته الصفحة الرسمية للدرك الوطني على فايسبوك، على وضع الدراجات النارية التي تشكل خطرا على سلامة مستعملي الطرق العمومية في المحشر وذلك دون الإخلال بالعقوبات والتشريعات السارية في مجال أمن الطرقات وسلامة الأشخاص.

وحدد القرار بعض الحالات التي يقوم فيها الأعوان المكلفون بالأمن العمومي من درك و أمن وطنيين بمعاينة المخالفات التي يتم على أساسها ، وفقا للتنظيمات والتشريعات السارية، إصدار قرار وضع الدراجة النارية في المحشر”، مثل “المناورات الخطيرة في الطرق العمومية” و”غياب وسائل الحماية و الأمن” و”الإزعاج والمساس بالسكينة العامة”.