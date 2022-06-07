تدابير جديدة مع وزارة المالية لتعويض”الفداتيك”

طمأنت السينمائيين باستمرار الدعم العمومي.. مولوجي:

طمأنت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي متعاملي القطاع السينمائي بشأن استمرار دعم الوزارة للأعمال السينمائية حتى بعد غلق صندوق دعم السينما “الفدايتك”، حيث كشفت مولوجي، الإثنين، بالعاصمة أن دائرتها الوزارية بصدد إنهاء الترتيبات اللازمة مع وزارة المالية لاستحداث آليات جديدة لدعم القطاع.

وأوضحت مولوجي على هامش إعطائها إشارة انطلاق تصوير الفيلم السينمائي 196 متر “أن الدولة لن تتخلى عن دعم ومرافقة مشاريعهم والسعي لتحقيقها في الميدان”، وأضافت الوزيرة “أن الدعم الذي كان يوفره صندوق الفداتيك سيستمر بطرق وآليات تضمن شفافية ومتابعة الأعمال التي تمولها وترافقها الوزارة، وأن الدعم المالي سيتم صبه ضمن ميزانية الوزارة”.

وأعلنت مولوجي خلال ذات المناسبة انه سيتم الشروع فور اعتماد تلك الإجراءات التي تقرها وزارة المالية في الأسابيع القليلة المقبلة، في منح الإعانات لمشاريع الأفلام التي تم قبولها من قبل، على أن يتم في مرحلة لاحقة دراسة المشاريع الجديدة، ووضع برنامج لدعم الإنتاج السينمائي سيتم اقتراحه للمصادقة لدى مصالح وزارة المالية.

من جهة أخرى، كشف بيان لوزارة الثقافة أن الاجتماع الذي عقدته مولوجي مع عدد من الفاعلين في القطاع السينمائي ومسؤولي الهيآت التابعة للوزارة قد انتهى إلى جملة من التدابير في مقدمتها الانطلاق في إعداد دراسة تقنية لإنشاء مركز وطني للأرشيف السينمائي يكلف بأرشفة الأفلام السينمائية الجزائرية، مع التركيز على رقمنتها، وفتح المجال للخواص بهدف استغلال قاعات السينما وفقا لدفتر شروط محددة وتعزيز التعاون والتبادل بين المؤسسات السينمائية ونظيراتها في الدول الضليعة في هذا المجال.

كما حثت الوزيرة استنادا إلى مخرجات الاجتماع ذاته على ضرورة “الاسترجاع النهائي” لنسخ الأفلام التي تم ترميمها ورقمنتها، والمتواجدة في مخابر خارج الوطن إلى جانب العمل التشاركي لإزالة “العقبات التنظيمية والقانونية للمتعاملين السينمائيين”.