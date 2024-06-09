تدابير صارمة لخدمات الأمتعة والنقل والرقمنة بالجوّية الجزائرية

مع فتح تحقيق في حادثة داكار وعقوبات ضدّ 5 متسبّبين

باشرت شركة الخطوط الجوية الجزائرية إجراءات صارمة وجديدة لتحسين جودة الخدمات وفتح الأبواب لاستقبال شكاوى الزبائن خلال المرحلة المقبلة، عبر استعجال التحضير لإطلاق خط هاتفي أخضر جديد تحت ترقيم “3302” للرد على انشغالات الزبائن، ومركز نداء يشتغل 24 ساعة في اليوم، مع توجيه توصيات مُشدّدة بعد حادثة تأخر الأمتعة في رحلة الجزائر ـ داكار الأسبوع المنصرم لـ6 مسافرين مدرجين ضمن خانة أصحاب تذاكر “أعمال”، لمنع أي حالات مشابهة في المرحلة المقبلة، كما تم فتح تحقيق في الملف.

وسارعت شركة الخطوط الجوّية الجزائرية، وفق ما علمته “الشروق”، إلى فتح تحقيق معمّق في مشكل اختفاء ست حقائب من درجة الأعمال عبر رحلة الجزائر داكار عاصمة السنيغال، بتاريخ 4 جوان الجاري، بعد ثبوت عدم نقل هذه الأمتعة من الجزائر، نتيجة قدرات الشحن الصغيرة في الطائرة، وتمّ تحويلها مباشرة إلى الرحلة الموالية.

واتخذت الشركة الإجراءات العقابية اللازمة في حق المتسبّبين، ويتعلّق الأمر بخمسة عمال في قسم الشحن، تم تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة ضدّهم، عبر إحالتهم على مجلس التأديب.

وتشدّد شركة الخطوط الجوية الجزائرية على ضرورة تحسين الخدمات المقدّمة للزبائن وإيلائهم أهمية قصوى وأعلى درجات الأولوية وفق توصيات الرئيس المدير العام للشركة حمزة بن حمودة منذ تنصيبه شهر فيفري المنصرم.

ورغم أن حادثة تأخر وصول الأمتعة التي تم نقلها في رحلة موالية وتسليمها لأصحابها في الفندق تعدّ واقعة منعزلة، حيث تقل نسبة فقدان الأمتعة بشركة الخطوط الجوية الجزائرية عن المعدّل العالمي بكثير والمحدّد عند نسبة 4 بالمائة، إذ بلغت سنة 2023، 12 من 10000 أي 0.0012 بالمائة، إلا أن إدارة الشركة حذّرت من تكرار مثل هذه الحوادث، موجهة تعليمات صارمة بضرورة الحذر والحيطة وضمان تنقل الزبائن وأمتعتهم ووصولهم في أحسن الظروف.

وفي ذات السياق، تعمل الشركة أيضا على مواصلة رقمنة خدماتها عبر التعجيل في إطلاق رقم أخضر مجاني لجميع عملائها ومركز نداء يشتغل 24 ساعة في اليوم و7 أيام في الأسبوع، للاستماع إلى انشغالات وشكاوى العملاء والمسافرين، حيث تشمل العملية سواء الاستفسار أو الشكوى بخصوص الأمتعة أو غيرها من القضايا والخدمات المقدّمة من طرف الجوّية الجزائرية، مع تحسين العملية أيضا عبر الموقع الإلكتروني للشركة، الذي يخضع هو الآخر أيضا للتعديل بغية الرفع من مستوى رضا الزبائن.

وبناء على ذلك، وبإطلاق الرقم الأخضر الجديد لزبائن الجوّية الجزائرية، سيتم استبدال الرقم 021986363 برقم قصير وسهل يتكوّن من 4 أرقام، وهو “3302” ويتم التواصل معه عبر الهاتف الثابت لاتصالات الجزائر أو متعاملي النقال الذين تم تقريبا استكمال المفاوضات معهم، لاسيما جازي وموبيليس في انتظار أوريدو قريبا جدا.

ويأتي ذلك بالموازاة مع الخط الهاتفي الخاص الذي سيربط المسافرين بين الجزائر والمملكة العربية السعودية والذي سيكون في الخدمة على مدار السنة وليس فقط في فترتي الحج والعمرة، كما يتم برمجة لاحقا فتح خطوط خضراء مع كافة البلدان والدول التي تتجه إليها طائرات الخطوط الجوية الجزائرية.

كما تواصل شركة الخطوط الجوية الجزائرية إيلاء أهمية قصوى لصيانة طائراتها لمنع أي تعطلات أو أعطاب محتملة، بالتوازي مع صفقة اقتناء المركبات الجوية الجديدة التي ستشرع الشركة في استقبالها بداية من سنة 2025 وفقا لما سبق أن كشف عنه في حوار خاص لـ”الشروق” الرئيس المدير العام للشركة حمزة بن حمودة.