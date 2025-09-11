-- -- -- / -- -- --
تدابير فورية لمرافقة تصدير مادتي الإسمنت والكلنكر

الشروق أونلاين
مصالح الوزير الأول (شبكات)
جانب من الإجتماع.

تم اليوم الخميس 11 سبتمبر، خلال اجتماع وزاري مشترك بقصر الحكومة، اتخاذ جملة من التدابير العملية والفورية الرامية لمرافقة تصدير مادتي الإسمنت والكلنكر، وفقا لما أفادت به مصالح الوزير الأول.

الاجتماع ترأسه الوزير الأول بالنيابة، سيفي غريب، وعرف مشاركة الوزراء المكلفين بالمالية والتجارة الخارجية وترقية الصادرات والأشغال العمومية والنقل، بالإضافة إلى محافظ بنك الجزائر والمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال تصدير الإسمنت، ويندرج في إطار متابعة تنفيذ تعليمات الرئيس عبد المجيد تبون المتعلقة بترقية الصادرات ولاسيما من خلال تطوير الموانئ المخصصة لتصدير الإسمنت والكلنكر.

وبعد الاستماع إلى عدد من العروض حول وضعية المنشآت التحتية على مستوى مختلف الموانئ المعنية بعمليات التصدير، وكذا إلى انشغالات واقتراحات المتعاملين الاقتصاديين الحاضرين، تم اتخاذ جملة من التدابير العملية والفورية الرامية لمرافقة تصدير مادتي الإسمنت والكلنكر على المدى القصير، وخاصة من خلال ترشيد استغلال المنشآت التحتية المتاحة حاليا بغرض رفع قدراتها التخزينية والتحكم في التكاليف اللوجستية، فضلا عن دراسة عدد من المقترحات الهادفة لضمان سيولة أكبر للمواد المصدرة على المدى المتوسط وخاصة في ظل الاستثمارات الهامة في هذا المجال التي ينتظر أن تدخل حيز الخدمة في الفترة المقبلة، حسب ذات البيان.

