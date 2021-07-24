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الجزائر

تدابير لمواجهة كورونا في أول اجتماع للحكومة الجديدة مع رئيس الجمهورية

الشروق أونلاين
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تدابير لمواجهة كورونا في أول اجتماع للحكومة الجديدة مع رئيس الجمهورية

يترأس رئيس الجمهورية  عبد المجيد تبون،  الأحد، اجتماع مجلس الوزراء، يعد الأول من نوعه مع الحكومة الجديدة، وسيتضمن اقتراحات حول مواجهة الموجة الثالثة لكورونا.

وجاء في بيان الرئاسة: “يترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، غدا الأحد 25 يوليو 2021، اجتماع مجلس الوزراء، بمقر رئاسة الجمهورية”.

ويتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع: “التنصيب الرسمي للحكومة، من قبل السيد رئيس الجمهورية، وعرضا للسيد الوزير الأول يتضمن اقتراحات تكييف التدابير الصحية المتعلقة بنظام الوقاية من انتشار كوفيد-19، إضافة إلى عدد من العروض تتعلق بقطاعات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والتجارة وترقية الصادرات ووزارة الموارد المائية والأمن المائي”.

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