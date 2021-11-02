تداعيات أزمة قرداحي تطال ابنتيه ومطالبات بطردهما من الخليج!

طالت أزمة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، ابنتيه اللتين تعرضتا لموجة من ردود الفعل الغاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصلت حد المطالبة بطردهما من وظائفهما بالخليج.

وبحسب ما تم تداوله، فإن لقرداحي ابنتين باسم باتريسيا وباميلا، تشغلان مناصب في مجموعة “MBC” السعودية ومجموعة “الفطيم” الإماراتية.

وشن ناشطون من الإمارات والسعودية هجومات شرسة على باتريسيا وباميلا، مطالبين بطردهما، بحجة أنهما ستكونان ناكرتان للجميل كوالدهما.

وتحدث البعض عن مرض بتريسيا منذ حوالي أربعة أعوام، وتكفل السعودية بتكاليف علاجها في أوروبا وأمريكا، مؤكدين على جحود والدها لفضل المملكة عليه.

وكتب الصحفي مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة “وجهات نظر” عن ظهور ابنة قرداحي، حيث كتب عبر تويتر: “باتريشيا جورج قرداحي تعمل بمنصب مدير التسويق في مجموعة MBC أكاديمي”.

وأضاف: “نفت في الساعات الأخيرة انفصالها عن المجموعة بسبب تصريحات والدها الأخيرة ضد السعودية، صاحبة القناة التي كان لها الفضل في شهرة والدها ليتحوّل بعدها طبالاً لعصابة حزب الله وسيده نصرالله في لبنان”.

دول الخليج تريد رأس قرداحي ولبنان تدرس المخرج

صعدت دول الخليج العربي إجراءاتها ضد لبنان، احتجاجا على التصريحات السابقة لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول حرب اليمن.

وصرح جورج قرداحي لقناة الجديد اللبنانية، الأحد، إن استقالته من الحكومة غير واردة.

وأعلنت السلطات الإماراتية، السبت، أنها سحبت دبلوماسييها لدى بيروت، كما أصدرت قرارا بمنع مواطنيها من السفر إلى لبنان.

وقال وزير الدولة الإماراتي، خليفة شاهين المرر، إن “قرار سحب الدبلوماسيين جاء تضامنا مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل النهج غير المقبول من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين تجاه المملكة”. وأشار المرر إلى “استمرارية العمل في القسم القنصلي ومركز التأشيرات في بعثة الدولة لدى بيروت خلال الفترة الحالية”، فيما أكدت وكالة الأنباء الإماراتية أن “الدولة قررت منع مواطنيها من السفر إلى جمهورية لبنان”. واتخذت العديد من دول الخليج إجراءات بحق لبنان لما اعتبرته “إساءة” و”تحيزا” بحق السعودية والإمارات.

واستدعت وزارة الخارجية الكويتية، السبت، سفيرها من لبنان، وطلبت من السفير اللبناني لديها مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة، ، وذلك على خطى الرياض والمنامة.

وكانت وزارة الخارجية البحرينية قد استدعت، الخميس، سفير لبنان لدى المنامة لتسليمه مذكرة احتجاج على تصريحات قرداحي.

كما أعلنت السعودية، الجمعة، أن على السفير اللبناني في الرياض مغادرة البلاد “خلال الـ48 ساعة القادمة”، وذلك في إطار حزمة إجراءات جديدة اتخذتها المملكة على خلفية تصريحات قرداحي.

وشملت الإجراءت أيضا “وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة” بالإضافة إلى استدعاء السفير السعودي في لبنان للتشاور، وفق بيان لوزارة الخارجية السعودية نشرته وكالة الأنباء الرسمية “واس”.

وعلى وقع مطالبات لبنانية باستقالة قرداحي، اتخذت السعودية، الإجراءات الجديدة، متهمة السلطات اللبنانية بـ”عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي تكفل مراعاة العلاقات” بين البلدين، محملة أيضا المسؤولية في تدهور العلاقات إلى سيطرة حزب الله على لبنان.

وفي بيان لهم، قال رؤساء الحكومة السابقين، فؤاد السنيورة وسعد الحريري وتمام سلام، إن “آراء قرداحي ضربة للعلاقات الأخوية والمصالح العربية المشتركة التي تربط لبنان بالدول العربية، وتحديدا مع دول مجلس التعاون الخليجي”.

وزير الخارجية اللبناني: نتمنى أن يكون هناك حوار وليس إملاء مع دول الخليج

قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب في تصريح لقناة الجزيرة مباشرة إن الأزمة الراهنة مع السعودية جراء تصريح وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي تتطلب وقتًا للحل، ولن يكون ذلك لحظيًا.

وتابع بوحبيب “لدينا أزمة لها تعقيدات كثيرة ويجب حلها، ووزير الإعلام يعطي رأيه بصلابة، هناك من يقبل ذلك وهناك من يرفضه، وقال لنا إن مصلحة لبنان قبل مصلحته الشخصية، وهو يبحث من أجل اتخاذ القرار الأخير”.

وقال وزير الخارجية اللبناني حول إمكانية استقالة جورج قرداحي من الحكومة أن “التكهن صعب لا سيّما وأن بالبلد مكونات سياسية كثيرة وهي موجودة بقوة في البلد، وليس هناك أي تأكيد بهذا الشأن”.

وعلّق احتمالية استقالة الحكومة -بأكملها- على قرار رئيس الحكومة ،أو حجب الثقة عن الحكومة عبر مجلس النواب، مستدركًا، أن حجب الثقة غير وارد في الظرف الراهن الذي يمر به لبنان، وأن رئيس الحكومة قال أكثر من مرة خلال اليوم لا توجد استقالة، ونريد أن نعالج هذه الأزمة.

واستطرد بو حبيب “نتمنى أن يكون هناك حوار وليس إملاء، سواء بين بلد وبلد أو من خلال الجامعة العربية، لكن المسار الذي أخذته الأحداث يتطلب وقتًا، لأن لدى السياسيين مصالح ومواقف يراعونها قبل اتخاذ القرار الأخير”.

ميقاتي يطلب من قرداحي اتخاذ القرار المناسب

وطلب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي من قرداحي، تقدير المصلحة الوطنية واتخاذ القرار المناسب لإعادة إصلاح علاقات لبنان العربية.

وأجرى ميقاتي اتصالا بقرداحي بعد التشاور مع الرئيس اللبناني ميشال عون، على خلفية أزمة التصريحات التي أطلقها في وقت سابق.

كما طلب ميقاتي من وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب “البقاء في بيروت وعدم التحاقه بالوفد اللبناني إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي” في اسكتلندا، من أجل “مواكبة التطورات والمستجدات الأخيرة وإنشاء خلية لإدارة هذه الأزمة المستجدة على لبنان”.

وقال بوحبيب إنه سيتولى من بيروت “إدارة خلية مهمتها الأساسية رأب الصدع لتجاوز الخلاف المؤسف المستجد”.

وأضاف وزير الخارجية في بيان، أن المسؤولين اللبنانيين “مؤمنون بأن ما يحدث مشكلة وليست أزمة مع الأشقاء في السعودية ودول الخليج، ويمكن تخطيها وحلها بالحوار الأخوي الصادق ولمصلحة بلداننا الصديقة”.

وتابع البيان: “ثقوا أن لبنان حريص أشد الحرص على إبقاء خطوط التواصل والتلاقي مفتوحة مع السعودية وأشقائه الخليجيين، ومصر على استعادة أطيب وأفضل العلاقات المبنية على كل ما يجمعنا ويقربنا”.

حزب الله يشيد بتصريحات قرداحي ويتهم السعودية بقيادة حملة ظالمة ضده

وأشاد حزب الله اللبناني، بالتصريحات التي أدلى بها جورج قرداحي بشأن حرب اليمن، واتهم السعودية بقيادة حملة ظالمة ضده.

وقال الحزب في بيان له، الخميس، إن قرداحي وصف “العدوان (حرب اليمن) على حقيقته باعتباره عدوانا أدى إلى سفك الدماء وقتل مئات الآلاف وحصار شعب بأكمله تحت مخاطر الجوع والمرض”.

وندد بما وصفه بأنه حملة “ظالمة” تقودها السعودية والإمارات ومجلس التعاون الخليجي ضد وزير الإعلام، بحسب موقع “المنار”.

كما عبر عن رفضه القاطع لأي دعوة إلى إقالته أو دفعه إلى تقديم استقالته.

واعتبر البيان أن مثل هذه الدعوات التي تطالب باستقالة وزير الإعلام تمثل اعتداء سافرا على سيادة لبنان وكرامته.

MBC تقرر إغلاق مكاتبها ببيروت بعد تصريحات قرداحي

وكانت إدارة مجموعة mbc الفضائية قد قررت، الخميس، إغلاق جميع مكاتبها في لبنان بشكل نهائي، على خلفية تصريحات قرداحي حول حرب اليمن.

وبحسب ما أفادت صحيفة عكاظ السعودية، الأربعاء، فإن mbc تتجه نحو إغلاق جميع مكاتبها ببيروت والانتقال بكامل معداتها للرياض.

ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس إدارة مجموعة MBC وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، استنكاره لكلام قرداحي، معتبراً أنها “اتهامات مغرضة” بحق السعودية والإمارات.

وأضاف أن “المواقف الصادرة عن قرداحي مستغربة جداً وغير مقبولة بتاتاً، وهي لا تعبر إلا عن الآراء السياسية المنحازة والمنحرفة لمُطلقيها، والمجحفة بحق ثوابتنا وتضحياتنا ومواجهتنا شبه اليومية للاعتداءات الإرهابية على أهلنا وأراضينا في المملكة، والعابرة للحدود والقيود، في لبنان واليمن والعراق وغيرها من الدول العربية التي تخضع لمنطق الإرهاب وسطوة السلاح”.

قرداحي يرفض الاستقالة من الحكومة

رفض جورج قرداحي، وزير الإعلام اللبناني تقديم استقالته من الحكومة، بعد اتهامه بالإساءة لدول التحالف العربي بتصريحاته الأخيرة حول حرب اليمن.

وبحسب ما أفاد الإعلام اللبناني فقد قال قرداحي: “أنا جزء من حكومة متراصة وموحدة وهكذا قرار لا يمكن أن أتخذه لوحدي”، مؤكدا أنه “لا يجوز أن يكون هناك من يُملي على الحكومة ما يجب القيام به من بقاء وزير من عدمه”.

وبشأن تصريحاته التي وصفت بالمسيئة للسعودية والإمارات، والحكومة اليمنية، قال قرداحي: “ما قلته عن حرب اليمن لم أكن طرفاً فيه بل قلته كصديق، فأنا ضدّ الحرب العربية-العربية، وأنا لم أهاجم ولم أشتم يوماً السعودية والإمارات أعتبرها بلدي الثاني”.

وأصدر وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك، الأربعاء، توجيهات إلى السفير اليمني في بيروت، بتسليم الخارجية اللبنانية رسالة استنكار بشأن تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

وقال ابن مبارك، إن “هذه التصريحات تعد خروجاً عن الموقف اللبناني الواضح تجاه ‫اليمن وإدانته للانقلاب الحوثي ودعمه لكافة القرارات العربية والأممية ذات الصلة”.

وكان قرداحي، قد أثار ردود فعل دولية ومحلية بعد أن قال خلال استضافته في البرنامج التلفزيوني “برلمان شعب” إن “أنصار الله تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات، وأنه لا مجال للمقارنة بين جهد حزب الله في تحرير الأرض اللبنانية، وبين دفاع الحوثيين عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي تقوم به السعودية والإمارات”.

ومع تداول التصريح عبر مواقع التواصل أشارت وسائل إعلام لبنانية بحسب ما أسمتها “مصادر سعودية” أن “لبنان أمام أزمة دبلوماسية حادة بسبب تصريحات قرداحي المسيئة للدول العربية”.

كما أعاد السفير السعودي في لبنان وليد البخاري تغريدة تتحدث عن الأزمة الدبلوماسية وتغريدة أخرى عن “مطالبة العشائر العربية في لبنان بإقالة القرداحي أو استقالته”.

ورد قرداحي، على هذه الضجة في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، قائلا إن هذه التصريحات كانت في مقابلة مع قناة الجزيرة في الخامس من شهر أوت الماضي، قبل شهر من تعيينه وزيرًا في حكومة الرئيس ميقاتي، مؤكدا أنه لم يقصد بأي شكلٍ من الأشكال، الإساءة للسعودية أو الامارات اللتين يكنّ لقيادتيهما ولشعبيهما كل الحب والوفاء.

وأضاف أن ما قاله بأن حرب اليمن أصبحت حربًا عبثية يجب أن تتوقف، كان عن قناعة، معربا عن تمنياته بأن تكون الضجة التي أثيرت حول كلامه، سببًا في إيقاف هذه الحرب المؤذية، لليمن، ولكل من السعودية والامارات.