الجزائر

تداول أخبار وتصريحات كاذبة.. وزارة التربية تُحذر

الشروق أونلاين
حذّرت وزارة التربية الوطنية من تداول منشورات عبر بعض الصفحات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي تتضمن تصريحات ومعلومات تُنسب إلى الوزارة أو إلى وزيرها.

وفي منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” أوضحت الوزارة أنها سجلت وبكل أسف تداول بعض الصفحات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات صادرة عن هيئات أو أشخاص يَنسبون إلى الوزارة أو إلى وزيرها تصريحات ومعلومات يُزعم أنها نوقشت خلال اجتماع خاص.

وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أن القرارات أو المواقف رسمية تنشر حصرا عبر الصفحات الرسمية في شكل بلاغات أو بيانات أو أو يُدلي بها الوزير في تصريحات إعلامية رسمية.

