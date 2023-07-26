تداول صورة فتاة عبر الشبكات ساعد في اكتشاف إصابتها بمرض خطير!

جراح شهير تدخل لعلاجها

ساعد التداول الواسع لصورة فتاة مصرية عبر شبكات التواصل الاجتماعي في اكتشاف إصابتها بمرض خطير، وأيضا تدخل جراح شهير لعلاجها.

وبحسب ما أفادت صحف مصرية فإن انتشار صورة فتاة تدعى حبيبة عبر الشبكات أدى لوصولها إلى الدكتور جمال شعبان، المدير السابق لمعهد القلب، الذي طلب التواصل مع عائلة الفتاة البالغة من العمر 14 عاماً.

وأثارت حبيبة شفقة الناس بسبب صورتها التي بدت من خلالها شاحبة الوجه بشفاه زرقاء متورمة، وهو ما رجح إصابتها بمرض خطير.

;تحدث الدكتور عن حالة الطفلة حبيبة “بائعة المترو”، التي تستعد لجراحة قلب مفتوح خلال أيام، لافتا إلى أنه وصل إلى الطفلة من خلال السوشيال ميديا التي جعلت من حالتها تريندا لمساعدتها وعلاجها من قبل المتخصصين.

وقال مدير معهد القلب الأسبق، في مداخلة هاتفية، عبر فضائية تن، إنه بمجرد قراءة البوست بدأ رحلة البحث عن الطفلة حبيبة لإنقاذها حتى تم العثور عليها واصطحابها إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة قبل العملية والاطمئنان على صحتها.

وأضاف أن الزرقة الشديدة في لون الشفاه والأصابع وحتى الأظافر، من علامات إصابة أمراض القلب ونقص الأكسجين، لافتا إلى أن حالتها صعبة ومتأخرة، وكانت تتطلب مزيد من البحث في التاريخ الطبي لها وللعائلة لكن لم يتم العثور على أي معلومات أو بيانات.

وتابع: “وجدنا أن الطفلة تعاني من تضخم في البطين الأيسر وضمور في البطين الأيمن وضمور في الصمام الثلاثي وثقب بين الأذنين، ومن المقرر أن يتم إجراء الجراحة على مرحلتين، الأولى لإيصال الدم غير المؤكسد إلى الرئة، لتحصل على الأوكسجين، أما الثانية فيتم إجراؤها عام 2027 لإصلاح العيب الخلقي في القلب”.

ونفى جمال شعبان أن يكون مرض الطفلة حبيبة نتج عن زواج الأقارب، كون تلك الأعراض لم تظهر بين أشقائها.