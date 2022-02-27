تداول صورة فتاة مغربية على أنها لطالبة جزائرية متوفاة بأوكرانيا
ضجّت مواقع التواصل، منذ صباح السبت، بخبر مقتل طالبة جزائرية في أوكرانيا خلال قصف روسي استهدف جسر ستويانكا الذي يربط العاصمة كييف وجوتومير.
وتداول نشطاء صورة لشابة أمام شاطئ البحر وقالوا بأنها تدعى بوغالي إيمان، تبلغ من العمر 23 سنة وتدرس الطب بجامعة أوكرانيا، وقد لقيت مصرعها جراء الغزو الروسي.
اول حالة وفاة عربية باوكرانيا
الطالبة الجزائرية ايمان بوغالي 23 سنة رحمها الله #فريق_مجاهدون pic.twitter.com/Y84hD5WAh9
— ŜĤĮŘẸẸN🍃 (@bentelshikh) February 26, 2022
وأعرب مغردون عن بالغ حزنهم لوفاة الطالبة التي أفادت العديد من المواقع الإخبارية بأنها كانت على متن سيارة رفقة اثنين من الجزائريين، كما دشنوا هاشتاغ “#بوغالي_إيمان” تعبيرا عن تضامنهم مع الطلبة.
#عاجل: مقتل طالبة جزائرية في #كييف تدعى بوغالي إيمان، حيث كانت متواجدة لدراسة الطب في الجامعة المركزية بالعاصمة ولم تتمكن من المغادرة (وسائل إعلام جزائرية) pic.twitter.com/wTLp2Xi6VQ
— شبكة رصد (@RassdNewsN) February 26, 2022
وبحسب ما أفادت تقارير تعنى بمتابعة صحة الأخبار على شبكات التواصل الاجتماعي فإن الصورة المتداولة تعود لشابة مغربية وليس جزائرية، والخبر يندرج ضمن جملة الشائعات التي انتشرت منذ بداية الحرب.
الصورة المتداولة على أساس أنها لطالبة جزائرية توفيت في أوكرانيا هي في الحقيقة لفتاة من المغرب تدعى “وفاء بن يعيش” pic.twitter.com/Kuk9dRmPIX
— عبد العزيز سيدي بومدين (@aziz95246212) February 26, 2022
لصورة تعود لفتاة مغربية تدعى ”وفاء بن يعيش‟ pic.twitter.com/pxizZhFq6L
— عقبة مزيان (@OkbaMez) February 26, 2022
وأضافت التقارير أن الفتاة المغربية تدعى وفاء بن يعيش، وقد طلبت عبر حسابها الشخصي على فيسبوك بالكف عن تداول صورها على أنها لطالبة جزائرية توفيت بأوكرانيا.
من جانبه قال الصحفي الجزائري الموجود بكييف محمد زاوي، إنه لا وجود لوفاة طالبة جزائرية بالعاصمة الأوكرانية.
وأضاف أن الحادث الذي وقع وانتشرت على إثره الشائعة يتعلق بحادث مرور بسيارة كان فيها ثلاثة جزائريين وامرأة أوكرانية هي زوجة أحد هؤلاء الجزائريين.
حقيقة وفاة طالبة جزائرية في أوكرانيا .
حسب الصحفي الجزائري الموجود بكييف محمد زاوي، فإنه لا وجود لوفاة جزايرية توفيت بالعاصمة الأوكرانية، وأن الحادث الذي نُسب لهذه الوفاة المزعومة يتعلق بحادث مرور بسيارة كان فيها ثلاثة جزايريين وامرأة أوكرانية هي زوجة أحد هؤلاء الجزائريين. pic.twitter.com/CNCFxN0G8f
— مولود تلمساني 13 (@Molod195) February 26, 2022
من جانبها أصدرت وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بيانا بشأن الجزائريين المتواجدين في أوكرانيا، أكدت من خلاله أنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة وسط الجالية الجزائرية المقيمة في أوكرانيا.
ودعت الوزارة في بيانها كل الجزائريين الذين ما يزالون بأوكرانيا التواصل المستمر مع سفارة الجزائر بكييف. وأيضا بالتنسيق مع السفارة للتعامل مع تطورات الأوضاع التي تستدعي أقصى درجات الحيطة والحذر.