تداول صورة فتاة مغربية على أنها لطالبة جزائرية متوفاة بأوكرانيا

ضجّت مواقع التواصل، منذ صباح السبت، بخبر مقتل طالبة جزائرية في أوكرانيا خلال قصف روسي استهدف جسر ستويانكا الذي يربط العاصمة كييف وجوتومير.

وتداول نشطاء صورة لشابة أمام شاطئ البحر وقالوا بأنها تدعى بوغالي إيمان، تبلغ من العمر 23 سنة وتدرس الطب بجامعة أوكرانيا، وقد لقيت مصرعها جراء الغزو الروسي.

وأعرب مغردون عن بالغ حزنهم لوفاة الطالبة التي أفادت العديد من المواقع الإخبارية بأنها كانت على متن سيارة رفقة اثنين من الجزائريين، كما دشنوا هاشتاغ “#بوغالي_إيمان” تعبيرا عن تضامنهم مع الطلبة.

وبحسب ما أفادت تقارير تعنى بمتابعة صحة الأخبار على شبكات التواصل الاجتماعي فإن الصورة المتداولة تعود لشابة مغربية وليس جزائرية، والخبر يندرج ضمن جملة الشائعات التي انتشرت منذ بداية الحرب.

وأضافت التقارير أن الفتاة المغربية تدعى وفاء بن يعيش، وقد طلبت عبر حسابها الشخصي على فيسبوك بالكف عن تداول صورها على أنها لطالبة جزائرية توفيت بأوكرانيا.

من جانبه قال الصحفي الجزائري الموجود بكييف محمد زاوي، إنه لا وجود لوفاة طالبة جزائرية بالعاصمة الأوكرانية.

وأضاف أن الحادث الذي وقع وانتشرت على إثره الشائعة يتعلق بحادث مرور بسيارة كان فيها ثلاثة جزائريين وامرأة أوكرانية هي زوجة أحد هؤلاء الجزائريين.

من جانبها أصدرت وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بيانا بشأن الجزائريين المتواجدين في أوكرانيا، أكدت من خلاله أنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة وسط الجالية الجزائرية المقيمة في أوكرانيا.

ودعت الوزارة في بيانها كل الجزائريين الذين ما يزالون بأوكرانيا التواصل المستمر مع سفارة الجزائر بكييف. وأيضا بالتنسيق مع السفارة للتعامل مع تطورات الأوضاع التي تستدعي أقصى درجات الحيطة والحذر.