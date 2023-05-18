تداول فيديو لمعبر قطار بدون إشارات ضوئية.. السكك الحديدية توضح

نفت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية صحة الفيديو الذي تم تداوله ويزعم ناشروه عدم وجود إشارات ضوئية على مستوى تقاطع معبر للقطار مع الطريق السريع باتجاه ميناء الجزائر.

وأفاد الشركة في بيان لها، الخميس، أنه نظرا لتداول بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يرصد قطارا لنقل البضائع أثناء مروره على معبر شارع الاستقلال بالجزائر العاصمة باتجاه ميناء الجزائر، بحيث يزعم صاحب الفيديو المنشور أن هذا المعبر لا يتوفر على الإشارات الضوئية اللازمة وهو ما يشكل خطرا على مستعملي الطريق والمركبات.

وأضاف بيان الشركة “نلفت الانتباه إلى وجود إشارات ضوئية حمراء موضوعة عند هذا المعبر، وتظهر جليا في الفيديو، تشتعل آليا وحتميّا قبل أي عبور للقطارات في الاتجاهين، وهي مطابقة للمعايير المعمول بها في مجال تسيير الطرقات والمرور”.

وتابع البيان يقوم أعوان السكة بتنبيه السائقين برايات حمراء نهارا ومصابيح مضيئة ليلا تشير بوجوب التوقف، بالإضافة إلى إشعال سائق القطار أضواء التنبيه لتحذير السائقين، وهو ما يُبيّنه ويذكره صاحب الفيديو.

وعليه، فإن الأمر يتعلّق بحركة سير قطار عادية وفق القوانين والإجراءات العادية والمعمول بها عالميا، وما على السائق سوى الانتباه للإشارات الضوئية الحمراء وتخفيض سرعته وإعطاء الأولوية للقطار.

وتذكّر الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، بأنّ سائقي السيارات والعربات ملزمون بضرورة الانتباه للإشارات والإشارات الضوئية واحترامها وكذا احترام معايير السلامة المرورية في المعابر السطحية، وإعطاء الأولوية للقطار في كل الظروف.

كما تتفهم الشركة تخوف بعض المواطنين وحرصهم على سلامة وأمن الطرقات، إلا أنها تحذر من نشر مثل هذه الفيديوهات التي تحتوي معلومات مغلوطة وبطريقة تسيء للشركة ولقطاعات أخرى، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر وسائل الإعلام الأخرى قبل أن يتم التأكد من صحة ودقة المعلومات المنشورة، والتي يمكن الحصول عليها من خلال مديرية الاتصال للشركة وعبر مختلف وسائل التواصل المتاحة، وهذا تفاديا للتخويف والتهويل.

وتعلم الشركة بأنها، لن تقبل أي مساس بصورتها وبسمعتها وسمعة عمالها، وستلجأ مستقبلا لمصالح العدالة من أجل المتابعة القانونية والقضائية ضد كل من ينشر مثل هذه الأخبار المغلوطة، دون التأكد من صحتها.