تداول فيديو مزيف لمظاهرات لجزائريين أمام مقر الفيفا بسويسرا

تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي باللغة العربية فيديو قيل إنه لتظاهرة حديثة نفّذها جزائريون أمام مقر الفيفا في سويسرا احتجاجاً على “الظلم التحكيمي” الذي أخرج منتخب بلدهم من تصفيات مونديال 2022.

يُظهر الفيديو عدداً من الأشخاص في مكان عام يرفعون هتافات ولافتات منها ما هو باللغة العربيّة، إضافة إلى أعلام الجزائر.

وجاء في التعليقات المرافقة “حراك الجالية الجزائريّة أمام مقرّ الفيفا”.

ويندرج ظهور هذا الفيديو في سياق المنشورات التي غزت مواقع التواصل ولا سيّما في الجزائر، بعد خروج المنتخب الجزائري من تصفيات مونديال 2022 بعد خسارته أمام الكاميرون في الثلاثين من مارس الماضي.

غداة ذلك، طلب الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف) من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فتح تحقيق بخصوص ما حدث في المباراة، وإعادة إجرائها بسبب “الأخطاء التحكيمية ” التي شابتها.

فيديو قديم

لكن الفيديو المتداول في هذا السياق للقول إنه يُظهر احتجاجات جزائريّة أمام مقرّ الفيفا في سويسرا، مصوّر في الحقيقة عام 2019 في بريطانيا.

في البدء، اشتبه صحافيو فرانس برس بأن يكون مصوّراً في بريطانيا بسبب اتّجاه السير في الشارع.

بناء على ذلك، أرشد التفتيش عن أسماء المتاجر والمعالم الظاهرة في الفيديو، مع تحديد بريطانيا كنطاق للبحث، إلى مواقع مشابهة تماماً.

وتقع هذه المعالم في شارع أوكسفورد في العاصمة لندن، ولا شأن لهذا الفيديو بالتالي بمقرّ الفيفا في سويسرا مثلما ادّعت المنشورات المضلّلة.

وبعد التثبّت من أن الفيديو مصوّر في بريطانيا وليس في سويسرا، أرشد التفتيش على موقع يوتيوب باستخدام كلمات (مظاهرات- لندن- الجزائر) إلى فيديوهات مشابهة منشورة عام 2019، وهي تُصوّر تظاهرات لجزائريين في بريطانيا في إطار الحراك الشعبي ضد العهدة الخامسة.

ويمكن مشاهدة أشخاص نفسهم في كلّ من هذا الفيديو والفيديو المتداول على مواقع التواصل.

صورة ملتقطة من الفيديو المنشور على موقع يوتيوب لتظاهرة لندن 2019

لكن بالمقابل، قام فعلا أفراد من الجالية الجزائرية الخميس، بوقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بزيوريخ السويسرية، رفعوا خلالها لافتات تندد بالظلم التحكيمي خلال مباراة الكاميرون.