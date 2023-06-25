تداول منشورات لأعضاء بحركة “رشاد” يجرُ مضيف طيران إلى العدالة !

ضمن جماعة من ستة أفراد بينهم فتاة في حالة فرار

يرتقب أن تفتح محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء خلال أيام، ملف يخص خمسة ناشطين بحركة “رشاد” الإرهابية من بينهم فتاة تتواجد في حالة فرار خارج الوطن، وسيواجه المتهمون تهم تتعلق بجناية نشر تسجيلات وثائقية تحريضية من شأنها الإشادة بالأفعال الإرهابية وإعادة طبعها أو نشرها، جناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط خارج الوطن، ونشر أفكار منظمة إرهابية باستخدام تكنولوجيات الاعلام والاتصال.

وحسب الملف انطلقت التحريات الأمنية من معلومات بلغت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببئر مراد رايس، تفيد بوجود اتصالات قامت بها شابة تدعى “م. م” تقيم خارج الوطن وتنشط ضمن المنظمة الإرهابية المسماة “رشاد” مع عدة أشخاص مقيمين بالجزائر، وكذا تواصلها معهم عبر حسابات وهمية بمواقع التواصل الإجتماعي، وكشفت التحريات الأمنية أن المشتبه فيها، كانت تتواصل مع مضيف بشركة طيران من أجل منحه التعليمات لبث منشورات تحريضية لدعم توجهات المنظمة ونشر أفكار هدامة تدعو للتفرقة والمساس بأمن الدولة.

وأسفرت التحقيقات التي أجرتها فرقة مكافحة الجريمة الالكترونية، أن المشتبه به السالف ذكره يقوم بنقل ومشاركة منشورات تخص المدعو “ب. أمير” عبر صفحته الشخصية بفايسبوك، وعلى حساب آخر يحمل إسما مستعارا، وكذا مشاركة مقاطع فيديو و”اللايف” الخاصة بالمطلوب الفار “أمير.دي زاد” بذات الصفحة.

واستنادا للمعلومات المتحصل عليها، تمكنت مصالح الأمن من توقيف المتهمين بعد عملية رصد وتتبع، وتعلق الأمر بكل من المدعو “ب. ز” ،”ق. إسلام” و”م. يوسف” و”ح. عبد الرحمان”، في انتظار مثولهم أمام محكمة الجنايات بتاريخ 6 جويلية المقبل.