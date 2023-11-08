تداول واسع لفيديو ابنة تشي غيفارا وهي تستنهض العرب لإغاثة فلسطين

حظي مقطع فيديو لابنة رمز النضال العالمي تشي غيفارا، وهي تستنهض العرب لإغاثة فلسطين بتداول واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مع إشادة بموقفها النبيل وتاريخ والدها الثوري.

ومنذ أيام قلائل وجهت أليدا غيفارا، رسالة للفلسطينيين والعرب قالت فيها: “أيها العرب ماذا تنتظرون؟ نحن بعيدون أميالا، لكن أنتم هناك. اليوم يحدث ما يحدث مع غزة وفلسطين، لكن غدا سيحدث ذلك معكم أنتم!”.

وأضافت: “إذا سمحتم لإسرائيل مواصلة فعل ما تريد، إلى أين ستذهب؟ متى ستتوقف؟ أين سيتوقف هذا؟ هل تفكرون حقا؟ يجب عليكم التوحد كشعب. أنتم تدافعون عن دمكم، ثقافتكم، حياتكم. لا يمكن أن تنسوا ذلك”.

وخاطبت الفلسطينيين بالقول: “إخوتنا في فلسطين، أنا آسفة لبعد المسافة، أرغب حقا بأن أكون معكم. أؤمن أن ذلك مكاني، لأن التضامن لا يكون بالكلمات. التضامن يكون بالأفعال”.

وتابعت: “أنا طبيبة لذلك علي أن أكون هناك، عولوا علي في أي وقت تحتاجونني، سأكون بجانبكم جميعا. ما يهم أن نكون حازمين بالتضامن مع بعضنا البعض. لا يمكن أن أتكلم فقط عن الحب والاحترام. علي أن أتكلم عن القوة أيضا. لأنكم كشعب فلسطيني تطبقون ما يقوله شعبي: الموت أو الوطن”.

وختمت: “كلمتنا الأخيرة هي أننا سنتغلب على ذلك، وآمل أن تتغلبوا أنتم أيضا. إلى الأمام يا أخوتي حتى النصر دائما”.

في هذا الشأن قال نشطاء إن كلمات أليدا تعتبر أقوى رسالة دعم للشعب الفلسطيني وفيها من العاطفة والعزيمة ما ليس في غيرها.

يذكر أن أليدا تشي غيفارا من مواليد 24 نوفمبر 1960 بكوبا، وهي البنت البكر للمناضل الأممي أرنستو شي غيفارا من زوجته الثانية أليدا مارتش.

أليدا ماركسية وطبيبة كأبيها تعمل في مستشفى وليام سولير للأطفال في هافانا، وعملت أيضا كطبيبة في كل من أنغولا والإكوادور ونيكاراغوا.

معروف عنها أنها مناضلة من أجل حقوق الإنسان وإلغاء الديون عن دول العالم الثالث وهي مؤلفة كتاب «تشافيز، فنزويلا وأمريكا اللاتينية».