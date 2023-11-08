تداول واسع لفيديو ابنة تشي غيفارا وهي تستنهض العرب لإغاثة فلسطين
حظي مقطع فيديو لابنة رمز النضال العالمي تشي غيفارا، وهي تستنهض العرب لإغاثة فلسطين بتداول واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مع إشادة بموقفها النبيل وتاريخ والدها الثوري.
ومنذ أيام قلائل وجهت أليدا غيفارا، رسالة للفلسطينيين والعرب قالت فيها: “أيها العرب ماذا تنتظرون؟ نحن بعيدون أميالا، لكن أنتم هناك. اليوم يحدث ما يحدث مع غزة وفلسطين، لكن غدا سيحدث ذلك معكم أنتم!”.
Che Guevara’s daughter Aleida Guevara calls on Palestinians to fight with the phrase “Homeland or death”: Nations of the Arab world, what are you waiting for? We’re miles away, but you’re there. If you let Israel continue to do what it wants, where will it all go? where does it… pic.twitter.com/c4YkZwm09V
— Peacemaker (@peacemaket71) November 2, 2023
وأضافت: “إذا سمحتم لإسرائيل مواصلة فعل ما تريد، إلى أين ستذهب؟ متى ستتوقف؟ أين سيتوقف هذا؟ هل تفكرون حقا؟ يجب عليكم التوحد كشعب. أنتم تدافعون عن دمكم، ثقافتكم، حياتكم. لا يمكن أن تنسوا ذلك”.
وخاطبت الفلسطينيين بالقول: “إخوتنا في فلسطين، أنا آسفة لبعد المسافة، أرغب حقا بأن أكون معكم. أؤمن أن ذلك مكاني، لأن التضامن لا يكون بالكلمات. التضامن يكون بالأفعال”.
وتابعت: “أنا طبيبة لذلك علي أن أكون هناك، عولوا علي في أي وقت تحتاجونني، سأكون بجانبكم جميعا. ما يهم أن نكون حازمين بالتضامن مع بعضنا البعض. لا يمكن أن أتكلم فقط عن الحب والاحترام. علي أن أتكلم عن القوة أيضا. لأنكم كشعب فلسطيني تطبقون ما يقوله شعبي: الموت أو الوطن”.
وختمت: “كلمتنا الأخيرة هي أننا سنتغلب على ذلك، وآمل أن تتغلبوا أنتم أيضا. إلى الأمام يا أخوتي حتى النصر دائما”.
🔴 ابنة تشي غيفارا في رسالة للشعوب العربية :
“ماذا تنتظرون؟ ولماذا تجعلوا من إسرائيل تفعل بكم ما تشاء في الوقت الذي تشاء ؟ ” كأسئلة استنكار عن حالة العجز والضعف والرعب الذي يُسيطر على الدول العربية.
بالمقابل قادة الدولة المارقة و الأكاذيب الخرافية
الهلامية والدول الغربية تتحدُ… pic.twitter.com/zBXwfgvETf
— حمد الصواعي (@Hsawaei) November 3, 2023
في هذا الشأن قال نشطاء إن كلمات أليدا تعتبر أقوى رسالة دعم للشعب الفلسطيني وفيها من العاطفة والعزيمة ما ليس في غيرها.
أليدا غيفارا
ابنة الثائر العظيم “تشي جيفارا”
في اقوى رسالة دعم و حب للشعب الفلسطيني
كلمات فيها العاطفة و العزيمة و الحث على الانتصار
تكرر كلمات ابيها الخالدة
“الوطن أو الموت”
رسالة عجز عنها اكثر الناس بلاغة في اللغة العربية ان يقول مثلها
تحية ل #كوبا
و للعظيم تشي جيفارا… pic.twitter.com/fHdAEzBorS
— Khityar Abu Beesan (@YounisBahari) November 3, 2023
يذكر أن أليدا تشي غيفارا من مواليد 24 نوفمبر 1960 بكوبا، وهي البنت البكر للمناضل الأممي أرنستو شي غيفارا من زوجته الثانية أليدا مارتش.
أليدا ماركسية وطبيبة كأبيها تعمل في مستشفى وليام سولير للأطفال في هافانا، وعملت أيضا كطبيبة في كل من أنغولا والإكوادور ونيكاراغوا.
معروف عنها أنها مناضلة من أجل حقوق الإنسان وإلغاء الديون عن دول العالم الثالث وهي مؤلفة كتاب «تشافيز، فنزويلا وأمريكا اللاتينية».