-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

تدخل عاجل لإنقاذ طفلة ابتلعت 15 قرصا من هذا الدواء!

جواهر الشروق
  • 338
  • 0
تدخل عاجل لإنقاذ طفلة ابتلعت 15 قرصا من هذا الدواء!

تمكّن فريق طبي في قسم الطوارئ بمستشفى عراقي من إنقاذ حياة طفلة صغيرة، بعد أن ابتلعت عن طريق الخطأ جرعة كبيرة من أقراص منع الحمل.

وذكرت وزارة الصحة في بيان أن الطفلة التي تبلغ من العمر سنتين، ابتلعت 15 قرصا طبيا ووصلت إلى المستشفى وهي في حالة حرجة، شبه فاقدة للوعي، وتعاني من تقيؤ مستمر وانخفاض حاد في ضغط الدم، ما استدعى تدخلا طبيا عاجلا لإنقاذ حياتها.

وأوضحت الطبيبة فاطمة قاسم حسين، وهي عضو في الفريق المشرف على الحالة، أن الكادر الطبي بمشفى البصرة باشر فورا بإجراء عملية غسيل معدة طارئة وتقديم الإسعافات اللازمة، قبل أن تُوضع الطفلة تحت مراقبة طبية دقيقة.

وأضافت فاطمة أن المتابعة استمرت لمدة خمس ساعات متواصلة إلى أن استقرت حالة المريضة تماما، وغادرت المستشفى وهي بصحة جيدة.

وحذّر الأطباء من مخاطر ترك الأدوية في متناول الأطفال داخل المنازل، مشيرين إلى أن مثل هذه الحوادث قد تؤدي إلى تسمم دوائي خطير أو اضطرابات هرمونية حادة.

ودعت إدارة المستشفى أولياء الأمور إلى حفظ الأدوية في أماكن مغلقة وآمنة، ومراجعة المراكز الصحية فورا عند حدوث أي حالة ابتلاع عرضية، حتى وإن بدت بسيطة، بحسب ما ذكر موقع khaberni.

مقالات ذات صلة
سرطان الثدي يحافظ على الصدارة في قائمة سرطانات المرأة

سرطان الثدي يحافظ على الصدارة في قائمة سرطانات المرأة

بسبب تغريدة.. الشرطة البريطانية تلقي القبض على طبيبة!

بسبب تغريدة.. الشرطة البريطانية تلقي القبض على طبيبة!

نائبة صهيونية تهين بن غفير بهذه العبارة!

نائبة صهيونية تهين بن غفير بهذه العبارة!

شاهد ماذا فعلت شابة بريطانية حرصا على آداء الصلاة في وقتها!

شاهد ماذا فعلت شابة بريطانية حرصا على آداء الصلاة في وقتها!

إعلامية لبنانية تفاجئ متابعيها بخبر حزين يخصها.. ماذا حدث؟

إعلامية لبنانية تفاجئ متابعيها بخبر حزين يخصها.. ماذا حدث؟

السيدة ماكرون تجرّ 8 رجال وامرأتين إلى القضاء.. وهذه تفاصيل المحاكمة المثيرة!

السيدة ماكرون تجرّ 8 رجال وامرأتين إلى القضاء.. وهذه تفاصيل المحاكمة المثيرة!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد