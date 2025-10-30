تدخل عاجل لإنقاذ طفلة ابتلعت 15 قرصا من هذا الدواء!

تمكّن فريق طبي في قسم الطوارئ بمستشفى عراقي من إنقاذ حياة طفلة صغيرة، بعد أن ابتلعت عن طريق الخطأ جرعة كبيرة من أقراص منع الحمل.

وذكرت وزارة الصحة في بيان أن الطفلة التي تبلغ من العمر سنتين، ابتلعت 15 قرصا طبيا ووصلت إلى المستشفى وهي في حالة حرجة، شبه فاقدة للوعي، وتعاني من تقيؤ مستمر وانخفاض حاد في ضغط الدم، ما استدعى تدخلا طبيا عاجلا لإنقاذ حياتها.

وأوضحت الطبيبة فاطمة قاسم حسين، وهي عضو في الفريق المشرف على الحالة، أن الكادر الطبي بمشفى البصرة باشر فورا بإجراء عملية غسيل معدة طارئة وتقديم الإسعافات اللازمة، قبل أن تُوضع الطفلة تحت مراقبة طبية دقيقة.

وأضافت فاطمة أن المتابعة استمرت لمدة خمس ساعات متواصلة إلى أن استقرت حالة المريضة تماما، وغادرت المستشفى وهي بصحة جيدة.

وحذّر الأطباء من مخاطر ترك الأدوية في متناول الأطفال داخل المنازل، مشيرين إلى أن مثل هذه الحوادث قد تؤدي إلى تسمم دوائي خطير أو اضطرابات هرمونية حادة.

ودعت إدارة المستشفى أولياء الأمور إلى حفظ الأدوية في أماكن مغلقة وآمنة، ومراجعة المراكز الصحية فورا عند حدوث أي حالة ابتلاع عرضية، حتى وإن بدت بسيطة، بحسب ما ذكر موقع khaberni.