تدريبات “الخضر” بتعداد مكتمل وبن سبعيني وبلعمري على إنفراد

يواصل المنتخب الوطني تحضيراته لمباراة الجمعة أمام النيجر، حيث أجرى سهرة الأربعاء ثالث حصة تدريبية له في التربص، والتي خاضها رفقاء محرز بملعب تشاكر بالبليدة.

وعرفت الحصة التدريبية ما قبل الأخيرة قبل لقاء النيجر، مشاركة كل التعداد في التدريبات الجماعية، بما فيهم فيغولي وسليماني.

ومن جهتهما تدرب كل من رامي بن سبعيني وجمال بلعمري على انفراد بسبب عدم جاهزيتهما، بسبب الإصابة التي تعرض لها اللاعبان مؤخرا.

وبنسبة كبيرة فإن ثنائي الدفاع بلعمري وبن سبعيني، لن يكون معنيا بلقاء الجمعة أمام النيجر، خاصة وأن اللاعبين لم يصلا إلى مستوى الجاهزية التي تؤهلهما للانضمام إلى التدريبات الجماعية، ضف إلى ذلك تأخر التحاق بن سبعيني بالتربص إلى غاية منتصف نهار الأربعاء.

الحصة التدريبية التي أجراها “الخضر” بملعب تشاكر، كانت مسبوقة بحصة فيديو، وهي الحصة الثالثة المخصصة لمعاينة المنافس منتخب النيجر، منذ بداية التربص.

ويختتم “الخضر” تحضيراتهم لمباراة الجمعة، بإجراء آخر حصة تدريبية أمسية الخميس بالمركز التقني بسيدي موسى، وهي الحصة التي سيضع خلالها جمال بلماضي، آخر الروتوشات على التشكيلة الأساسية التي تدخل المواجهة.