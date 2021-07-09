تدريبات خاصة لبراهيمي

تحت إشراف مدرب خاص

يخضع الجزائري، ياسين براهيمي، لتدريبات شاقة تحت إشراف مدرب الإحماء الخاص به، وذلك بهدف تجهيز نفسه من أجل العودة إلى الخضر.

ويسعى الجناح الجزائري الطائر لاستعادة توهجه في الموسم المقبل، بعد التراجع اللافت الذي شهده مردوده في الفترة الأخيرة، من جراء تدهور لياقته البدنية. وقدم براهيمي مردودا ضعيفا في الموسم الماضي، حيث اكتفى بالمساهمة في 9 أهداف ما بين صناعة وتسجيل من إجمالي 26 مباراة شارك فيها مع نادي الريان القطري.

وابتعد النجم الأسبق لبورتو البرتغالي عن أفضل مستوياته البدنية والفنية، ما جعله يخرج من حسابات منتخب الجزائر، حيث لم يوجه إليه جمال بلماضي، “مدرب الخضر”، الدعوة للمشاركة في فترة التوقف الدولي الأخيرة. ويبحث الجناح الجزائري الطائر من خلال التدريبات القوية التي يقوم بها في فترة راحته الصيفية لبعث رسالة مشفرة لبلماضي، مفادها أنه مازال يطمح في لعب دور مع “محاربي الصحراء” في المستقبل.

وينتظر منتخب الجزائر العديد من الرهانات كبيرة في الموسم المقبل، وهي تصفيات كأس العالم، فضلا عن كأس العرب 2021، وأيضا كأس أمم أفريقيا. ويملك ياسين براهيمي تاريخا كبيرا مع منتخب الجزائر، حيث شارك معه في 56 مباراة سجل خلالها 11 هدفا وأهدى 10 تمريرات حاسمة. ولن تكون مهمة النجم المخضرم سهلة لفرض نفسه مع “الخضر” من جراء تواجد منافسة قوية في مركزه، في ظل تألق الثلاثي المكون من يوسف بلايلي ورشيد غزال وسعيد بن رحمة.