-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

تدريبات على الساعة الثانية ظهرا.. وحرّ شديد درجته 36

الشروق الرياضي
  • 33
  • 0
تدريبات على الساعة الثانية ظهرا.. وحرّ شديد درجته 36
ح.م

لجأ النّاخب الوطني جمال بلماضي، الأربعاء، إلى تغيير توقيت تدريبات لاعبيه، بِمدينة بواكي الإيفوارية.

وانْتُظم المران على الساعة الثانية بعد الظهر بِالتوقيت الإيفواري (الثالثة بعد الظهر بِالتوقيت الجزائري)، بعدما كان مُبرمجا في توقيت مُتأخّر.

وتدرّب رجال جمال بلماضي تحت حرّ شديد بلغ درجة الـ 36.

وسيستمرّ زملاء سفيان فغولي هذا الخميس، في التدريب أيضا على الساعة الثانية ظهرا. فيما يُجرى مران الجمعة المقبلة على الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر.

واتّخذ بلماضي هذ القرار لِكون مواجهة بوركينا فاسو المُبرمجة السبت المقبل، تنطلق على الساعة الثانية بعد الظهر بِالتوقيت الإيفواري.

وحضر كل اللاعبين الذين وُجهت إلهم الدّعوة تدريبات الأربعاء، وهو أمر إيجابي يُريح الجهاز الفني.

مقالات ذات صلة
تعيين الجزائري غربال لإدارة لقاء القمة بين كوت ديفوار ونيجيريا

تعيين الجزائري غربال لإدارة لقاء القمة بين كوت ديفوار ونيجيريا

نائب فرنسي يطالب بمعاقبة الكيان الصهيوني في أولمبياد باريس

نائب فرنسي يطالب بمعاقبة الكيان الصهيوني في أولمبياد باريس

بلماضي حضر وقائع هذه المباراة

بلماضي حضر وقائع هذه المباراة

معاقبة رئيس الاتحاد الرياضي السوفي بسنتين

معاقبة رئيس الاتحاد الرياضي السوفي بسنتين

جمال مناد: أخشى على الجزائر من “الكولسة”

جمال مناد: أخشى على الجزائر من “الكولسة”

المغاربة يستفيدون من مجاملات التحكيم ويُسَيرون شؤون الكرة الإفريقية

المغاربة يستفيدون من مجاملات التحكيم ويُسَيرون شؤون الكرة الإفريقية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد