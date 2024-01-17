تدريبات على الساعة الثانية ظهرا.. وحرّ شديد درجته 36

لجأ النّاخب الوطني جمال بلماضي، الأربعاء، إلى تغيير توقيت تدريبات لاعبيه، بِمدينة بواكي الإيفوارية.

وانْتُظم المران على الساعة الثانية بعد الظهر بِالتوقيت الإيفواري (الثالثة بعد الظهر بِالتوقيت الجزائري)، بعدما كان مُبرمجا في توقيت مُتأخّر.

وتدرّب رجال جمال بلماضي تحت حرّ شديد بلغ درجة الـ 36.

وسيستمرّ زملاء سفيان فغولي هذا الخميس، في التدريب أيضا على الساعة الثانية ظهرا. فيما يُجرى مران الجمعة المقبلة على الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر.

واتّخذ بلماضي هذ القرار لِكون مواجهة بوركينا فاسو المُبرمجة السبت المقبل، تنطلق على الساعة الثانية بعد الظهر بِالتوقيت الإيفواري.

وحضر كل اللاعبين الذين وُجهت إلهم الدّعوة تدريبات الأربعاء، وهو أمر إيجابي يُريح الجهاز الفني.