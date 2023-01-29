تدريب تلاميذ الخامسة على امتحان “السانكيام” البديل

العملية سيشرف عليها الأساتذة في 8 مواد

ستشرع المدارس الابتدائية من خلال أساتذة السنة الخامسة، ابتداء من تاريخ الـ9 أفريل المقبل، في تدريب التلاميذ على امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، والذي يعد البديل لامتحان “السانكيام” الرسمي الملغى منذ قرابة سنتين، بغية تحضيرهم للتقييمات الكتابية والشفوية التي ستنطلق ابتداء من 30 أفريل ويمتد إلى غاية 23 ماي المقبل، على مدار 27 يوما.

طلبت المديرية العامة للتعليم بوزارة التربية الوطنية من مديريها التنفيذيين، في مراسلة تحمل الرقم 11 مؤرخة في جانفي الجاري، الحضور والمشاركة في الملتقيات التكوينية التي سيشرع في برمجتها نهاية هذا الشهر، وتمتد إلى غاية شهر أفريل المقبل، لأجل التحضير بشكل جيد لامتحان تقييم مكتسبات التلاميذ في مرحلة التعليم الابتدائي، الذي سيعوض امتحان شهادة نهاية المرحلة الابتدائية المعروف باسم “السانكيام”، الملغى بقرار رسمي في منتصف شهر نوفمبر 2021، لعدم جدواه البيداغوجية والتعليمية والتقييمية.

وأضافت الوزارة الوصية في نفس المنشور بأن العملية التكوينية ستمس بالدرجة الأولى “النواة الولائية”، ويتعلق الأمر بمفتشي التعليم الابتدائي، إذ استفاد في مرحلة أولى مفتشو مادة التربية الإسلامية من تكوين مكثف نظم يومي 25 و26 جانفي الجاري، فيما تم إخضاع المفتشين في مادة اللغة العربية لتكوين تطبيقي بيداغوجي يومي 28 و29 منه، على أن يتم الشروع في تكوين المفتشين في مادتي الرياضيات واللغة الفرنسية يومي الفاتح والـ2 فيفري المقبل، في حين تم برمجة الـ4 و الـ5 من نفس الشهر، لتكوين المفتشين في مادة التربية العلمية، فيما تم تحديد يومي الـ8 و الـ9 منه لتكوين المفتشين في مادة التربية المدنية، مقابل تكوين المفتشين في مادتي التاريخ والجغرافيا في الفترة بين الممتدة بين الـ11 والـ16 فيفري.

وأوضحت نفس المصالح بأن المفتشين وعقب تلقيهم لدورة تكوينية مكثفة، قصد التحضير الجيد لامتحان “السانكيام” البديل، وبعدما يصبحون مؤهلين لنقل خبراتهم وكفاءاتهم في مجال اختصاصهم، سيشرعون بدورهم في تكوين أساتذة السنة الخامسة أيام 4 و11 و12 و 18 و19 مارس المقبل، شريطة برمجة الدورة أيام السبت، لكي يتسنى للمتكونين التفرغ لمهمة التدريس طيلة أيام الأسبوع.

وقصد تدريب تلاميذ أقسام الخامسة ابتدائي على امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، الذي سيدخل حيز التنفيذ، بدءا من الموسم الدراسي الجاري، كأول تجربة ودورة، بعد إلغاء العمل بامتحان شهادة نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، أعلنت الوزارة عن برمجة دورة تكوينية لفائدة المتعلمين ستنطلق ابتداء من تاريخ الـ9 أفريل المقبل، وسيشرف عليها أساتذة الخامسة قبل الشروع في إجراء التقييمات الكتابية التي ستجرى طيلة 21 يوما، من خلال المبادرة ببرمجة اختبارات نموذجية مصغرة وتجريبية، لفائدتهم على مستوى المدرسة الابتدائية، أيام السبت أو أمسيات الثلاثاء، على سبيل المثال، لتعويدهم على الامتحان الجديد.

وشددت الوزارة على أهمية إجراء “التقييمات الشفهية” في مجالات التعبير الشفوي والتواصل بالنسبة للمواد اللغوية وتقييم الأداء القرآني بالنسبة للغات، وحسن استظهار القرآن الكريم وتلاوته بالنسبة للتربية الإسلامية، مع بداية الفصل الدراسي الثالث والأخير، وتنتهي وجوبا قبل الانتهاء من التقييمات الكتابية.