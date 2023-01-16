تدشين أول وحدة لإنتاج أقلام الأنسولين بالجزائر

أعلن وزير الصناعة الصيدلانية علي عون، الإثنين، انطلاق إنتاج أقلام الأنسولين بالجزائر وذلك عبر وحدة تركيب تابعة لنوفونرديسك بمدينة بوفاريك.

وحسب لوزارة الصناعة الصيدلانية تمتع مخابر نوفونرديسك بخبرة في إنتاج أقلام الأنسولين المعبأة مسبقا (Flexpen) وكذا تركيبها وتغليفها آليًا بنمط كامل وفقا لعايير cGMP وISO.

بالإضافة إلى النشاط الإنتاجي.

وقال علي عون بالمناسبة، أن هذه الخطوة مهمة كانطلاقة من أجل تغطية الحاجيات الوطنية.

وتضم وحدة الانتاج خط تركيب وخطين للتعبئة، بقدرة انتاجية اجمالية تقدر بـ 45/50 مليون قلم سنويا من نوع NovoMix®FlexPen® NovoRapid® Levemir® Flexen® Victoza

وتعزم نوفونرديسك التصدير نحو بلدان إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وأوروبا.

توحسب الوزارة فعملية المصادقة من قبل وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) جارية مما سيمح من الانطلاق في عملية التصدير والانفتاح نحو الخارج وفقا لاستراتيجية وزارة الصناعة الصيدلانية و السلطات العليا للبلاد .

ويوم 3 جانفي 2023، أعلن وزير الصناعة الصيدلانية علي عون، أن الإنتاج المحلي الفعلي للأنسولين سينطلق الأسبوع المقبل وسيغطي أكثر من 50% من الاحتياجات في السوق الجزائرية.

وخلال زيارة لمصنع سانوفي بالجزائر العاصمة، “منذ ستة أشهر ونحن نؤكد على ضرورة انتاج الأنسولين وفيه مصنع جزائري ويوم 10 أو 15 من الشهر الجاري ستنطلق عملية الإنتاج الفعلي ونحن صارمين بضرورة الإلتزام بذلك.

ويوم 20 نوفمبر 2022، وعلى هامش زيارة تفقد قادته إلى عدد من المؤسسات الصيدلانية في ولاية الجزائر، أكد عون أنه خلال سنة 2023 سيتم دخول 3 مصانع لانتاج الأنسولين حيز الخدمة مما سيسمح بانتاج حوالي 50 بالمئة من هذه المادة محليا.

وأشار عون إلى أنه لحد الساعة لا يوجد أي مُنتج يصنع مادة الأنسولين محليا، مؤكدا أن كل الكمية المطلوبة يتم استيرادها وهو ما يكلف 400 مليون أورو.