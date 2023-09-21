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اقتصاد

تدشين “البنك الجزائري السنغالي” بداكار

الشروق أونلاين
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تدشين “البنك الجزائري السنغالي” بداكار

تم، الخميس بالعاصمة السنغالية داكار، تدشين ”البنك الجزائري السنغالي” ثاني بنك جزائري يفتتح بالخارج بعد تدشين “بنك الاتحاد الجزائري” بموريتانيا.

 وأشرف على مراسم تدشين مقر وكالة ”البنك الجزائري السنغالي” وكذا مقر مديريته العامة بداكار كل من وزير المالية، لعزيز فايد، ووزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، إلى جانب وزير التجارة و الاستهلاك والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة, الناطق الرسمي باسم الحكومة السنغالية، عبدو كريم فوفانا، بحضور سفير الجزائر بالسنغال، خالد زهرات بوحلوان.

ويقدر رأس المال الاجتماعي للبنك الجزائري السنغالي، بـ 100 مليون دولار وهو ثمرة شراكة بين أربعة بنوك عمومية جزائرية هي البنك الوطني الجزائري (بمساهمة بـ 40 بالمائة في رأس المال)، القرض الشعبي الجزائري (20 بالمئة)، بنك الجزائر الخارجي (20 بالمئة) وبنك الفلاحة والتنمية الريفية (20 بالمائة).

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